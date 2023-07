W czwartek po południu ceny gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF rosły

Ceny gazu ziemnego w czwartek około godz. 17.55 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień rosły o 5,68 proc. do 28,50 za MWh, a w kontraktach na wrzesień zyskiwały 3,84 proc. co podniosło cenę za MWh do 29,95 euro.

Z kolei kontrakty z dostawą w październiku rosły o 2,94 proc. do 35,65 euro za MWh.

W czwartek ok. godz. 10.40 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień staniał o 1,10 proc., do 26,66 euro za MWh, a w kontraktach na wrzesień o 1,18 proc., do 28,50 euro za MWh. Tańsze o 0,17 proc. były kontrakty z dostawą na październik, z ceną 34,57 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

