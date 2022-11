W czwartek po południu złoty tracił do euro i dolara; umacniał się do franka

W czwartek polska waluta traciła do euro i dolara, z kolei umacniała się do franka szwajcarskiego. Około godz. 18 europejska waluta wyceniana była na 4,71 zł, dolar na 4,55 zł, a frank na 4,77 zł.

Euro umacniało się wobec złotego w czwartek ok. godz. 18 o 0,3 proc., do 4,71 zł. Mocniej do polskiej waluty zyskiwał dolar, który rósł o ponad 0,6 proc. Za jednego dolara trzeba było zapłacić ok. 4,55 zł.

Walutą, do której złoty nieznacznie się umacniał, był frank szwajcarski, który tracił ponad 0,1 proc. Frank kosztował ok. 4,77 zł.

W czwartek rano euro kosztowało ok. 4,69 zł, dolar - 4,52 zł, a frank szwajcarski - 4,78 zł.

