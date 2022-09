W czwartek rano złoty traci do głównych walut

Złoty w czwartek rano traci do głównych walut; wobec euro osłabia się o 0,14 proc., do dolara o 0,23 proc., do franka szwajcarskiego o 0,28 proc.

Złoty traci na wartości wobec euro 0,14 proc. - wspólna waluta kosztuje ponad 4,72, traci również 0,23 proc. do dolara, wycenianego na niespełna 4,74 zł. Polska waluta słabnie również wobec franka szwajcarskiego, za którego trzeba zapłacić 4,92

W środę po południu za euro płacono 4,71 zł, za dolara 4,72 zł. Frank szwajcarski kosztował 4,91 zł.

