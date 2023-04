W czwartek w Warszawie rusza Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023

Przez dwa dni (czwartek i piątek) w Warszawie odbywać się będzie IV Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023. W ciągu dwóch dni politycy, eksperci, przedstawiciele branż i NGO będą dyskutować o problemach związanych z ochroną środowiska, czy wyzwaniami dla energetyki.

Jak tłumaczą organizatorzy wydarzenia, TOGETAIR to przestrzeń publicznej debaty na temat polskiej i europejskiej polityki klimatycznej, z uwzględnieniem obecnego stanu środowiska. To również platforma formułowania trendów, kierunków i rekomendacji rozwoju ekologicznego.

W trakcie dwudniowej konferencji, która odbywać się będzie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego spotkają się przedstawiciele przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, politycy, ludzie biznesu, naukowcy, organizacje pozarządowe, a także dziennikarze. Będą dyskutować oni m.in. o wyzwaniach zwianych z polityką klimatyczną dla Polski i Europy, o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, o energetyce, czy o gospodarce odpadowej.

Organizatorzy informują, że do udziału w czwartym szczycie TOGETAIR zaproszono reprezentacje administracji rządowej krajów Trójmorza, w skład których wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Do udziału w konferencji zaproszono ponadto przedstawicieli UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, ONZ z United Nations Environment Programme (UNEP), European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), International Energy Agency (IEA), czy banku światowego.

W ciągu dwóch dni konferencji zaplanowano ponad trzydzieści debat i dyskusje przy okrągłych stołach. Transmisję ze szczytu będzie można śledzić on-line.

Szczyt ma otworzyć przemówienie unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson. Zgodnie z agendą, pierwszego dnia konferencji na temat ekonomii nowej energii mają dyskutować przedstawiciele polskich spółek energetycznych z udziałem zagranicznych gości m.in. attaché ds. energetyki ambasady USA w Warszawie Robertem Rudichem.

Zgodnie z zapowiedzią, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski mają poinformować o szczegółach zbliżającej się nowej edycji programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd". W trakcie dwóch dni debat mają być poruszane tematy dotyczące m.in. wodoru, surowców energetycznych, systemu kaucyjnego w gospodarce odpadami, smogu i jego wpływu na zdrowie itp.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Czyste Powietrze.

