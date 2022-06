W czwartek wieczorem ceny gazu z dostawą w sierpniu rosły o ponad 3,7 proc. do ponad 145 euro za MWh. O blisko 4 proc. drożały też kontrakty na gaz w dostawie we wrześniu.

W czwartek po godzinie 18.15 kontrakty na gaz z dostawą w sierpniu rosły o ponad 3,7 proc. do 145,3 euro za MWh. Podobnie zachowywały się ceny kontraktów na gaz w dostawach we wrześniu. Rosły one o ponad 3,9 proc. do 147,2 euro za MWh.

