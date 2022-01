W czwartek WNP Awards. Wspólnie z laureatami zapraszamy na galę

Transition Technologies, ML System, Grupa WB, Ciech, ZE PAK, Alstom, ABB, APA Group, oraz fundusze VC i PE - oto laureaci tegorocznych WNP Awards. Gala naszej nagrody już w czwartek.

Inny duży prywatny podmiot wśród laureatów to. Ten duży konwencjonalny wytwórca energii elektrycznej przyjął na siebie odpowiedzialną rolę jednego z krajowych liderów transformacji energetycznej. Kompleksowy, przedstawiony niedawno, plan inwestycji w odnawialne źródła energii potwierdza konsekwencję tych działań., od lat obecny w krajobrazie polskiego przemysłu, wyróżniono za stabilny rozwój i stworzenie potencjału eksportowego w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla zrównoważonego transportu.Inny duży i od lata zaangażowanie na polskim rynku inwestorznalazł się w gronie laureatów w uznaniu konsekwentnego rozwoju, inwestycji i partnerskiej współpracę z polskim przemysłem i energetyką., technologiczną spółkę specjalizującą się w rozwiązaniach inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami wyróżniono za biznesową i edukacyjną aktywność, która wspiera wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0. oraz poszerza kompetencje polskich przedsiębiorców.Przedstawicielew Polsce odbiorą wyróżnienie zbiorowe dla całego sektora za jego wkład w rozwój polskich firm budujący potencjał polskiej gospodarki.Relacja z gali wręczenia WNP Awards będzie okazją do szerszego zaprezentowania w portalu WNP.PL sylwetek tegorocznych laureatów. Więcej informacji, w tym o zasadach uczestnictwa w EEC Trends, na stronie wydarzenia . Zapraszamy do rejestracji .