W czwartek zanotowano lekkie spadki na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. W centrum uwagi pozostają wyniki kwartalne amerykańskich spółek, a liderem zniżek była Tesla, która rozczarowała swoimi prognozami.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,30 proc. i wyniósł 30.333,59 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,80 proc. i wyniósł 3.665,78 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,61 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.614,84 pkt.

"Istnieją obawy, że otoczenie gospodarcze w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy będzie wyjątkowo trudne, a nastroje będą nieco pesymistyczne, jeśli chodzi o zyski przedsiębiorstw" - powiedział Mike Hewson, główny analityk rynków w CMC Markets.

Stopy procentowe w USA będą nadal rosły, wspierając kurs dolara

"Zakładamy, że wyniki spółek będą na tyle dobre, żeby utrzymać rynek w trendzie, ale nie na tyle, aby powrócić do szczytów ze środka lata. Biorąc pod uwagę spóźnione efekty polityki monetarnej, oceniamy, że czas nie stoi po stronie rynku. Uważamy, że stopy procentowe w USA będą nadal rosły, wspierając kurs dolara" - dodał Michael Shaoul z Marketfield Asset Management.

Amerykański dolar jest najdroższy wobec japońskiego jena od 1990 roku.

Eren Osman, dyrektor zarządzający ds. zarządzania majątkiem w Arbuthnot Latham, powiedział, że dotychczasowe wyniki spółek w Stanach Zjednoczonych i innych krajach wykazały odporność, ponieważ wiele firm przekroczyło oczekiwania.

W USA trwa sezon publikacji wyników spółek za trzeci kwartał.

Tesla spadł o 6 proc. Przychody koncernu w III kw. wyniosły 21,45 mld USD, a rynek szacował je na 21,96 mld USD. Spółka spodziewa się, że nie wykona przyjętego wcześniej planu dostaw samochodów w 2022 roku.

IBM rósł o 5 proc., gdyż spółka podniosła całoroczne prognozy przychodów.

AT&T zwyżkował prawie 8 proc., a wyniki w trzecim kwartale były lepsze od oczekiwań.

Zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 3 proc.

Według danych Refinitiv IBES analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA we wrześniu wyniosła 4,71 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,7 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 4,78 mln, po korekcie z 4,8 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 1,5 proc. wobec -0,8 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z -0,4 proc. Oczekiwano -2,1 proc

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board we wrześniu spadł o 0,4 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,3 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 0,3 proc. mdm.

Uwagę rynków przyciągała też rezygnacja brytyjskiej premier Liz Truss. Ogłosiła ona w czwartek po południu swoją rezygnację ze stanowiska. Liz Truss jest najkrócej urzędującą premier w historii Wielkiej Brytanii, zrezygnowała po 44 dniach sprawowania władzy.

Jej następca ma zostać wybrany przez Konserwatystów w ciągu tygodnia. Do tego czasu Truss pozostanie na stanowisku.

Funt umacnia się wobec USD, próbując wspiąć się ponownie na swoje dwutygodniowe maksima

"Funt umacnia się wobec USD, próbując wspiąć się ponownie na swoje dwutygodniowe maksima zarejestrowane na początku tego tygodnia, ponieważ inwestorzy wiwatują odejście Truss i widzą potencjał na bardziej świadomego ekonomicznie, przyjaznego rynkowi lidera" - powiedziała Victoria Scholar, dyrektorka ds. inwestycji w Interactive Inwestor.

Paul Dales, główny ekonomista Wielkiej Brytanii w Capital Economics, powiedział, że nowy premier będzie musiał zrobić więcej, aby odzyskać zaufanie rynków finansowych.

"Ogólnie rzecz biorąc, rezygnacja premier Truss to krok, który musiał się wydarzyć, aby rząd Wielkiej Brytanii poszedł w kierunku przywrócenia wiarygodności w oczach rynków finansowych. Trzeba zrobić więcej, a nowy premier i ich kanclerz skarbu mają trudne zadanie, by poradzić sobie z kryzysem rosnących kosztów życia, kryzysem kredytowym i kryzysem wiarygodności" - powiedział Paul Dales.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 3 pb. do 4,16 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 5 pb. do 4,17 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -41 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 16 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 86,83 USD za baryłkę, po wzroście o 1,61 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 1,02 proc. do 93,38 USD/b.

