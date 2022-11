W czwartek złoty umacnia się względem głównych walut, najbardziej wobec dolara

Złoty w czwartek umacnia się względem głównych walut. Około godz. 18 największy zysk - ok. 2 proc. - złoty notował do dolara, którego wycena spadła do ok. 4,61 zł.

W czwartek około godz. 18 dolar osłabiał się względem polskiej waluty o ponad 2 proc., a jego wycena wynosiła około 4,61 zł.

Złoty zyskiwał w czwartek również wobec euro, którego wycena spadała o 0,41 proc., do około 4,69 zł.

Spadały również notowania franka szwajcarskiego względem polskiej waluty - o 0,35 proc., do 4,76 zł.

W czwartek rano za euro trzeba było płacić 4,71 zł, za franka 4,78 zł, a za dolara 4,70.

