W drodze do prezesury Pekao Banku Hipotecznego

Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego powołała Piotra Pawliczaka w skład zarządu banku na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego - poinformował bank.

Pekao Bank Hipoteczny poinformował, że 4 stycznia 2023 roku rada nadzorcza banku powołała Piotra Pawliczaka w skład zarządu banku na stanowisko prezesa zarządu w ramach obecnej, wspólnej, 3-letniej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 23 marca 2021 r. pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

- Powołanie następuje ze skutkiem od dnia 11 stycznia 2023 r. Do dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. zgody, Pan Piotr Pawliczak będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu banku - czytamy w komunikacie Pekao Banku Hipotecznego.

Piotr Pawliczak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Ukończył również m.in. socjologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim.

Bank podał także, że Piotr Pawliczak w ostatnich latach związany był zawodowo z Ministerstwem Finansów, gdzie „w latach 2015 - 2021 zdobywał doświadczenie przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej w administracji publicznej”.

Od sierpnia 2018 r. do maja 2021 r. był zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za regulacje dotyczące sektora bankowego oraz rynku kapitałowego.

Następnie, jak podano, został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych sprawując nadzór nad Wydziałem Instytucji Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. Piotr Pawliczak pełnił także funkcję Członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w okresie od września 2018 r. do maja 2021 r funkcję przewodniczącego Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W styczniu 2022 r. został powołany do Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

