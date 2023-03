W drugiej połowie 2023 roku BOŚ przedstawi nową strategię. Poprawi ugody z frankowiczami

W drugiej połowie br. Bank Ochrony Środowiska przygotuje nową strategię działalności - zapowiedział na konferencji wiceprezes kierujący pracami zarządu BOŚ Emil Ślązak. Przedstawiciele banku rozważają udogodnienia dla klientów dot. programu ugód frankowych.

W drugiej połowie roku bank przygotuje nową strategię działalności.

Ubiegłoroczne wyniki Grupy BOŚ zostały obciążone kosztami tzw. wakacji kredytowych.

Wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk poinformował, że zmniejsza się dynamika programu ugód z frankowiczami, dlatego bank chce poprawić ich warunki na korzyść kredytobiorców.

"W tym roku, w drugiej jego połowie, bank przygotuje nową strategię działalności. I ambicją zarządu jest to, żeby w tej nowej strategii działalności zmierzyć się z (...) wyzwaniem wyjścia z programu naprawczego" - powiedział na środowej konferencji prasowej Emil Ślązak. Zapewnił, że wskaźniki ryzyka banku są bezpieczne.

Ślązak poinformował, że ubiegłoroczne wyniki Grupy BOŚ zostały obciążone kosztami tzw. wakacji kredytowych wprowadzonych ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Zakładaliśmy znacznie wyższy poziom partycypacji klientów w wakacjach kredytowych, niż to w rzeczywistości miało miejsce. Nasze początkowe szacunki były w okolicach 80 proc. Aktualnie zmniejszyliśmy tę wysokość do poziomu ok. 60 proc. Ale nadal uważamy, że ten wskaźnik partycypacji jest bardzo konserwatywny z naszej strony, patrząc na aktywność naszych klientów" - powiedział.

Coraz mniej chętnych do zawarcia ugody frankowiczów

Wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk poinformował, że zmniejsza się dynamika programu ugód z frankowiczami. Pod koniec stycznia 2022 r. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca roku do banku wpłynęło 798 wniosków o ugodę. Dotyczyły one kredytów, których saldo do spłaty wynosiło 81 mln zł. Podpisano 327 ugód.

"W programie ugód mamy do końca lutego 836 wniosków" - powiedział Garbarczyk. Jak dodał, "zdecydowanie dynamika tego programu się zmniejsza".

"Chodzi głównie o oczekiwanie klientów na wyroki TSUE, które są coraz korzystniejsze. To jest jak najbardziej racjonalne ze strony klientów, że tutaj czekają na te rozstrzygnięcia i wykorzystanie tych pozytywnych rozstrzygnięć" - powiedział.

Nowe warunki porozumienia to m.in. większe umorzenie

Jak dodał Garbarczyk, bank nie chce być pasywnym obserwatorem tego, co się dzieje na rynku. "Myślę, że w najbliższej perspektywie wyjdziemy z udogodnieniem dla klientów, jeśli chodzi o warunki tego programu. Tutaj rozważamy zarówno zwiększenie kwoty umorzenia z 5 do 10 proc., jak również myślimy o tym, żeby uatrakcyjnić ten program jeśli chodzi o kurs walutowy, po którym przeliczamy (przewalutowanie kredytu - PAP)" - powiedział.

Bank Ochrony Środowiska w środę poinformował, że w 2022 r. Grupa BOŚ wypracowała zysk netto w wysokości 128,2 mln zł wobec 47,5 mln zł rok wcześniej. "Osiągnęła tym samym najwyższy wynik netto w swojej historii, pomimo jego obciążenia kosztami tzw. wakacji kredytowych oraz dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców" - podał bank.

Grupa BOŚ zanotowała wzrost wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) do 6,7 proc. w ub.r. z 2,5 proc. w 2021 roku oraz poprawiła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), który w minionym roku wyniósł 52,9 proc. wobec 64,9 proc. rok wcześniej.

Bank Ochrony Środowiska to notowana na GPW w Warszawie spółka, której głównym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (58,05 proc.). Z informacji na stronie banku wynika, że PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 8,61 proc. udział w kapitale zakładowym, a Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - 5,54 proc.

