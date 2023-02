W dwa lata Grupa PGE zakończy cztery gazowe projekty ciepłownicze

W ciągu najbliższych dwóch lat Grupa PGE zakończy cztery duże kogeneracyjne projekty gazowe, realizowane obecnie w elektrociepłowniach Czechnica, Bydgoszcz, Zgierz i Kielce. Do 2030 r. Grupa zupełnie odejdzie od węgla w ciepłownictwie – wynika z informacji PGE.

Realizowane i planowane przedsięwzięcia PGE w sektorze wytwarzania ciepła przedstawił w czwartek w Rybniku dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji w PGE Paweł Stępień. Dwa duże projekty - w Zgierzu i Kielcach - będą ukończone jeszcze w tym roku.

W Elektrociepłowni Zgierz kosztem ok. 92 mln zł instalowane są trzy silniki gazowe o mocy elektrycznych 5 megawatów. Powstaje też kotłownia rezerwowo-szczytowa oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kW. Inwestycja ma być ukończona w trzecim kwartale tego roku.

W Elektrociepłowni Kielce realizowane są inwestycje za ok. 150 mln zł. Już w drugim kwartale br. gotowe będą gazowe kotły wodne o łącznej mocy 160 megawatów termicznych (5 kotłów po 32 MWt), a w czwartym kwartale ruszy turbina gazowa o mocy 7,32 MWe i 12,43 MWt z kotłem odzysknicowym.

Największą obecnie inwestycją Grupy PGE w sektorze ciepłowniczym jest Elektrociepłownia Czechnica, gdzie kosztem ok. 1,2 mld zł powstaje blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 179 MWe i mocy cieplnej 163 MWt. Zainstalowane będą też akumulatory ciepła i cztery kotły wodne o łącznej mocy 152 MWt. Przedsięwzięcie ma być gotowe m drugim kwartale 2024 r.

Natomiast w pierwszym kwartale roku 2025 dobiegnie końca inwestycja w Elektrociepłowni Bydgoszcz, gdzie za 450 mln zł powstanie źródło ciepłownicze rezerwowo-szczytowe oraz pięć silników gazowych o łącznej mocy 52,6 MWe oraz 50 MWt.

Ponadto do końca tego roku Grupa PGE chce zakończyć budowę kotłowni gazowych w łącznej mocy ok. 720 megawatów cieplnych w sześciu elektrociepłowniach: w Gdyni, Kielcach, Gorzowie, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy. W Rzeszowie, kosztem ok. 390 mln zł, w drugiej połowie przyszłego roku powstanie także druga nitka instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii.

Jak poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, w 2030 r. Grupa ma zużywać ponad 3 mld m sześc. gazu - ok. 1,2 mld m sześc. w Elektrowni Dolna Odra, ok. 1 mld m sześc. w Elektrowni Rybnik (w obu elektrowniach powstają bloku gazowe), a pozostałą część m.in. w należących do Grupy elektrociepłowniach.

