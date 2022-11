W dwa lata Tauron podwoił moc odnawialnych źródeł energii w swojej sieci

W minionych dwóch latach Tauron podwoił moc odnawialnych źródeł energii, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Grupy. W końcu października br. łączna moc przyłączonych instalacji OZE przekroczyła 4,1 gigawata; ponad dwie trzecie z nich do mikroinstalacje - poinformowała spółka.

Najnowsze dane dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii przedstawił w czwartek podczas Kongresu 590 w Rzeszowie prezes Taurona Paweł Szczeszek. Przyznał, że rozwój źródeł OZE wielokrotnie przekracza prognozy w tym zakresie, co wymusza potrzebę odpowiedniego przystosowania sieci.

"Obecnie modernizacja i dostosowanie sieci energetycznej wymaga zwiększenia nakładów finansowych i jest konieczne dla rozwoju OZE w Polsce" - ocenił prezes. Przypomniał, że Tauron inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych ok. 2 mld zł rocznie.

Jeszcze dwa lata temu całkowita moc odnawialnych źródeł energii (mikroinstalacji i dużych instalacji) sięgała w sieci Taurona 2 gigawatów. Rok później było to już powyżej 3,1 GW, zaś jesienią tego roku - przeszło 4,1 GW. Z tego blisko 80 proc. stanowią instalacje fotowoltaiczne i farmy słoneczne.

W końcu października br. w sieci energetycznej Taurona pracowało 683 dużych instalacji OZE o łącznej mocy 1,314 GW oraz ponad 370 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 2,819 GW. Ilość przyłączanych źródeł wytwórczych OZE wciąż rośnie: w trzech kwartałach tego roku Tauron przyłączył do sieci 80 dużych instalacji o łącznej mocy 107 MW oraz ponad 93 tys. mikroinstalacji o mocy 786 MW.

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. W ostatnich latach liczba takich instalacji rośnie skokowo - tylko w zeszłym roku Tauron przyłączył do sieci ponad 127 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy przeszło 955 MW. Przybywa także dużych instalacji - w ub. roku w sieci Taurona przybyło 89 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, o łącznej mocy ok. 124 MW; 79 z nich to farmy słoneczne o mocy ok. 66,5 MW.

Tak dynamiczny rozwój OZE wymaga dostosowania parametrów sieci energetycznej. Obecnie, wobec dużej liczby przyłączanych instalacji, kurczy się potencjał sieci w zakresie przyłączania kolejnych. W niektórych miejscach sieć nie jest już w stanie przyjąć nowych dużych źródeł wytwórczych.

"W przypadku mikroinstalacji, rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii przyłączanych do sieci niskiego napięcia powoduje, że zmieniają przepływy energii, która płynie z sieci niskiego napięcia do sieci średniego napięcia. Wpływa to na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych niestabilnych źródeł energii" - wyjaśnił Paweł Szczeszek, cytowany w czwartkowym komunikacie Taurona.

Przedstawiciele firm dystrybucyjnych tłumaczą, że nie są w stanie w krótkim czasie przebudować i dostosować sieci do oczekiwań wnioskujących o przyłączenie instalacji. Dodatkowo budowa źródeł OZE planowana jest często w miejscach, gdzie infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Dlatego zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych instalacji OZE - wyjaśnia Tauron.

Od początku tego roku Tauron wydał ponad 700 warunków przyłączenia dla źródeł wytwórczych na łączną moc ok. 4 tys. MW. To nowe, potencjalne instalacje OZE, które mogą powstać w najbliższych latach na terenie działania spółki. Z obserwacji wynika jednak, że tylko połowa wydanych warunków przyłączenia przekłada się później na faktyczną budowę instalacji. Część podmiotów wnioskuje o przyłączanie i składa wnioski w kilku lokalizacjach, sprawdzając możliwość przyłączenia bez zamiaru budowy źródeł we wszystkich tych miejscach.

Tauron wskazuje, iż "każda odmowa wydania warunków przyłączeniowych dla inwestorów wynika z wykonanej analizy możliwości technicznych przyłączenia źródła do sieci". Wnioskowane lokalizacje dużych instalacji są sprawdzane pod kątem wpływu planowanego źródła na parametry jakościowe energii, a także pod kątem możliwości wprowadzania wnioskowanej mocy do sieci. W przypadku przyłączania mikroinstalacji nie ma odmów przyłączenia, a wnioski są realizowane najczęściej w okresie do dwóch tygodni.

