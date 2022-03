W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację o pomocy uchodźcom z Ukrainy; weszła w życie

W Dzienniku Ustaw opublikowano w sobotę znowelizowaną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakłada, że z zawartych w niej rozwiązań będą mogli skorzystać także ci uchodźcy, którzy przybyli do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy. Weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24 lutego 2022 r.

Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepisy ustawy "pomocowej" regulują kwestie m.in. legalizacji pobytu, nadania numeru PESEL, dostępu do opieki zdrowotnej czy udzielanej pomocy. W pierwotnym brzmieniu objęły obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy po ataku Rosji z 24 lutego przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Po nowelizacji i zmianach, rozwiązania obejmą także tych obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Ukrainy z innym państwem i następnie przybyli do Polski.

W Dzienniku Ustaw opublikowano w sobotę także inną nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładającą, że możliwe będzie prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy z pieczy zastępczej i tych, którzy przyjechali do Polski bez opieki. Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Ma pozwolić władzom polskim na przekazanie stronie ukraińskiej informacji co do losów dzieci.

Ponadto - zgodnie z nowymi przepisami - powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy. Dodatkowo powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim. Ta druga nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, z mocą od 24 lutego br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl