W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dot. dopłat do zbóż

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ws. dopłat do zbóż m.in. do pszenicy, kukurydzy i rzepaku oraz wsparcia finansowego w przypadku nawozów mineralnych.

W piątek na stronach Dziennika Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia ws. pomocy rządowej dla rolników, które tego samego dnia zostały przyjęte przez rząd. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do dodatkowego wsparcia dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, wejdą w życie w sobotę. Z kolei drugie rozporządzenie odnoszące się do pomocy dla producentów pszenicy oraz programu dopłat do nawozów, wejdzie w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie, które wejdzie w życie w sobotę przewiduje, że rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE. Według rządu rozwiązanie to powinno zachęcić rolników do sprzedaży zbóż lub rzepaku.

Drugie rozporządzenie odnosi się do uruchomienia pomocy dla rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie także producentów rolnych, którzy zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Oba programy będą wymagać zgody Komisji Europejskiej.

