W efekcie działań CBŚP i KAS zatrzymano 11 osób podejrzanych o oszustwa na „forex”

W efekcie działań Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymano 11 osób podejrzanych o oszustwa na rynku walutowym „forex” - poinformowały PAP służby.

"Zatrzymania są efektem ostatnich działań KAS i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Akcja jest wynikiem śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych. W całej sprawie występuje już 31 osób podejrzanych, a łącznie zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł" - poinformowała cytowana w komunikacie rzeczniczka prasowa szefa KAS Anita Wielanek.

Jak wyjaśniono w komunikacie, policjanci zarządu CBŚP w Kielcach prowadzą śledztwo między innymi w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w ramach inwestycji na kilku internetowych platformach brokerskich. Nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Krakowie. W sprawę zaangażowany był też Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła działać w latach 2015-2018 na terenie wielu krajów, w tym także Polski. Za pomocą centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o możliwych wysokich i pewnych zyskach. W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę" - zauważyła rzeczniczka prasowa CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz.

Wyjaśniono, że w ostatnim czasie funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego. Zatrzymali 11 osób w wieku od 23 do 43 lat - głównie Polaków, ale także obywateli Izraela i Ukrainy. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli między innymi pieniądze na poczet przyszłych kar.

Według służb wszystko wskazuje na to, że zatrzymani podczas tej akcji mogli działać w ramach podmiotu gospodarczego z siedzibą w Krakowie, który prowadził - bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego - działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. W trakcie czynności znaleziono także narkotyki - dodano.

"Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł" - napisano.

Do całej sprawy zabezpieczono mienie na kwotę blisko 3,4 mln zł, a w śledztwie występuje już 31 osób podejrzanych. Łączne straty w wyniku działania grupy dotychczas ustalone przez śledczych stanowią równowartość około 26 mln zł w różnych walutach - między innymi w dolarach, euro i funtach brytyjskich. Sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania - podkreślono.