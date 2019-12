W ekologicznej akcji Anwilu z Grupy Orlen dzięki dzieciom ponad 800 tys. butelek PET trafi do recyklingu

Ponad 800 tys. butelek PET trafi do recyklingu dzięki 6667 uczniom i przedszkolakom z 30 placówek we Włocławku (Kujawsko-pomorskie), którzy wzięli udział w 17. edycji akcji "Drzewko za butelkę". To aż o niemal 120 tys. więcej niż rok wcześniej - podał organizator akcji Anwil z Grupy Orlen.

Jak przypomniała spółka, inicjatywa "Drzewko za butelkę" polega na zbieraniu przez przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych zużytych butelek PET, które następnie są kierowane do recyklingu - w zamian uczestnicy otrzymują sadzonki drzew; w tym roku były to świerki kłujące w donicach, które "doskonale nadają się do pełnienia roli bożonarodzeniowego drzewka".

Anwil podkreślił, że liczba ponad 800 tys. butelek PET, które zebrali najmłodsi mieszkańcy Włocławka, oznacza, iż tamtejsi młodzi ekolodzy pobili rekord ustanowiony przez siebie w 2018 r.

Prezes Anwilu Agnieszka Żyro wspomniała, że spółka ta organizuje akcję "Drzewko za butelkę" od 17 lat, czyli od jej zainicjowania przez Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska", który koordynuje Europejska Rada Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Brukseli. "W dobie wyzwań, jakie stawia przed nami wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, przedsięwzięcie jest doskonałym sposobem, aby jego uczestnicy przekonali się, jak wiele mogą zrobić, aby zwiększyć ilość uzyskiwania surowców wtórnych" - oceniła Żyro.

Anwil podał, iż w tym roku zaprosił do akcji jako partnera przedsięwzięcia i fundatora pierwszej nagrody w kategorii "szkoła podstawowa" Grupę Kapitałową Ergis, która specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PCW, PET oraz PE.

"Edukacyjny walor akcji Drzewko za butelkę uświadamiający najmłodszym, że są odpowiedzialni za to, czy butelka PET zostanie poddana procesowi recyklingu czy też trafi na wysypisko śmieci, jest nie do przecenienia" - zaznaczyła Małgorzata Kot, dyrektor personelu i komunikacji Grupy Ergis, cytowana w komunikacie Anwilu. Jak dodała, dzięki akcji młodzi ludzie mogą dowiedzieć się, że surowce wtórne pozyskane w wyniku recyklingu butelek PET będą mogły zostać wykorzystane np. do produkcji odzieży sportowej czy folii wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, a "w dorosłym życiu nie będą mieli żadnych wątpliwości, że warto segregować odpady".

Prezentując wyniki tegorocznej akcji "Drzewko za butelkę", Anwil poinformował o osiągnięciach placówek oświatowych z Włocławka, np., że "największą liczbą zebranych butelek może pochwalić się Przedszkole Publiczne nr 12 oraz - tak jak w ubiegłym roku - Szkoła Podstawowa nr 22; na drugim miejscu uplasowały się Przedszkole Publiczne nr 26 i Szkoła Podstawowa nr 20, a na trzecim Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Kraina oraz Szkoła Podstawowa nr 11".

Jak podkreśliła spółka, zwycięskie placówki otrzymały nagrody pieniężne na zakup pomocy naukowych lub organizacje wycieczek edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

Anwil z siedzibą we Włocławku, w którym PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, jest producentem nawozów sztucznych oraz suspensyjnego polichlorku winylu - jedynym w Polsce oraz ósmym w Europie. Polimer wytwarzany tam pod nazwą Polanvil wykorzystywany jest np. w produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji, osłon przewodów i kabli elektrycznych, a także drobnego sprzętu medycznego. Do 2019 r. spółka wyprodukowała 7 mln ton polichlorku winylu.