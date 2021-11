W Elektrociepłowni Kalisz ruszyła budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej

W Elektrociepłowni Kalisz, wchodzącej w skład aktywów ciepłowniczych Energi z Grupy Orlen, rozpoczęła się realizacja budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy ok. 50 MWt – poinformowało biuro prasowe Grupy Energa.

Ruszyła realizacja kolejnego elementu strategii ORLEN 2030.

Do końca 2021 roku planowane jest wykonanie projektu podstawowego oraz demontaż dwóch nieczynnych od 2002 i 2015 roku kotłów węglowych WR-25.

Konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa wynika z unijnych przepisów.

To - jak podkreślono w komunikacie - kolejny element realizacji strategii ORLEN 2030, która zakłada w obszarze energetyki m.in. redukcję emisji CO2 o 33 procent. Docelowy model działania kaliskiej elektrociepłowni będzie zbliżony do tego, jaki realizowany jest już w Elektrociepłowni Elbląg. "Będzie łączył KRS z blokiem silników gazowych (BSG)" - poinformowano.

W skład KRS w Kaliszu wejdą trzy kotły wodne, dwa gazowe o mocy cieplnej ok. 20 MWt oraz jeden o mocy 10 MWt. BSG będzie z kolei dysponował mocą ok. 20 MWt oraz mocą elektryczną ok. 20 MWe.

W ramach inwestycji w KRS w Kaliszu trwają już prace projektowe i organizacyjne. Do końca br. planowane jest wykonanie projektu podstawowego, a także demontaż dwóch nieczynnych od 2002 i 2015 roku kotłów węglowych WR-25.

Budowa KRS będzie realizowana w oparciu o nowoczesne jednostki wytwórcze dostarczone przez największego na świecie producenta przemysłowych kotłów parowych i wodnych - firmę Bosch.

Oddanie KRS do użytku planowane jest na 2023 rok. Z kolei uruchomienie BSG planowane jest na 2025 rok. W przypadku tej jednostki trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji.

Aktualnie ciepło w Elektrociepłowni Kalisz produkowane jest przez trzy czynne kotły węglowe o łącznej mocy 83 MWt.

"Jeden z nich - historyczny kocioł parowy typu OSR-32, uruchomiony jeszcze w 1949 roku - zostanie wyłączony z eksploatacji do końca 2022 r. Dla zabezpieczenia ciągłości dostaw i zapewnienia odpowiedniej mocy w miejskim systemie ciepłowniczym, na czas realizacji programu inwestycyjnego dwa kotły wodne typu WR-25 zostaną poddane redukcji mocy w paliwie do wartości poniżej 25 MWt oraz modernizacji układu odpylania spalin. Pozwoli to właścicielowi kaliskiej elektrociepłowni, spółce Energa Kogeneracja, na pozostawienie ich w rezerwie najpóźniej do końca 2029 roku" - informuje biuro prasowe.

Według założeń obie te inwestycje (redukcja mocy i modernizacja układu odpylania) mają być zakończone jesienią 2022 roku. Konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa - jak informuje biuro - wynika wprost z unijnych przepisów.

Poza aktywami ciepłowniczymi w Elblągu i w Kaliszu Grupa Energa dysponuje jeszcze czterema innymi obiektami ciepłowniczymi. W ich przypadku trwa obecnie analiza potencjalnych scenariuszy, które - zgodnie z ogólnymi wytycznymi Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do roku 2030 (przyjętego w maju br.) - pozwoliłyby na stopniowe zastępowanie w segmencie CHP obiektów węglowych źródłami nisko i zeroemisyjnymi, w tym kogeneracyjnymi.

Wśród tych aktywów znajduje się również druga jednostka ciepłownicza Energi w Kaliszu - Ciepłownia Rejonowa o mocy zainstalowanej 58,15 MWt.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl