W Europie są już kraje, gdzie inflacja przekracza 20 procent

Według danych Eurostatu to Estonia, Litwa i Łotwa zmagają się z najwyższą inflacją konsumencką w całej Unii Europejskiej. Wartość wskaźnika cen przekroczyła w tych państwach we wrześniu 20 proc. rok do roku.

Jak wskazują ekonomiści Banku Pekao na podstawie danych Eurostatu, finalne dane o inflacji konsumenckiej w krajach Unii Europejskiej za wrzesień pokazują, że Polska pozostaje w inflacyjnej czołówce z wynikiem 15,7 proc. w ujęciu rocznym.

W rankingu tym nieprzerwanie prowadzą kraje bałtyckie: Estonia (24,1 proc. rok do roku), Litwa (22,5 proc.) i Łotwa (22 proc.). Stawkę państw z ponad 20-proc. inflacją uzupełniają Węgry (20,7 proc. rok do roku).

Finalne dane o inflacji HICP w krajach strefy euro za wrzesień – Polska pozostaje w inflacyjnej czołówce z wynikiem 15,7% r/r. Kraje bałtyckie nieprzerwanie na prowadzeniu w tym niechlubnym rankingu (dużo zaburzają w tym krajowe wersje tarcz antyinflacyjnych, nie tylko w PL). pic.twitter.com/3ilfTJniGE — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 19, 2022

Najniższą wartością wskaźnika wzrostu cen może pochwalić się Francja (6,2 proc. rok do roku). To wynik znacząco niższy niż zanotowany w całej strefie euro - inflacja w strefie euro we wrześniu wyniosła bowiem 9,9 proc. rok do roku.

