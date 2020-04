W Gdańsku powstał kadłub bezzałogowego i autonomicznego statku

W stoczni Aluship Technology w Gdańsku zbudowano kadłub jednego z pierwszych na świecie bezzałogowych i autonomicznych statków. We wrześniu jednostka popłynie z Wielkiej Brytanii do USA dla uczczenia 400. rocznicy rejsu żaglowca, którym podróżowali nowi osadnicy do Ameryki.

Mayflower Autonomous Ship (MAS) powstaje z inicjatywy ProMare - brytyjskiej organizacji non-profit, zajmującej się badaniami morskimi, we współpracy z firmą IBM.

"MAS to projekt, który ma na celu zbudowanie bezzałogowego i w pełni autonomicznego statku. Będzie to jedna z pierwszych jednostek tego typu na świecie. Dzięki sztucznej inteligencji będzie sama nawigować po morzach i oceanach bez żadnej interwencji człowieka" - powiedział PAP dyrektor ds. technologii IBM Polska Piotr Beńke.

Aluminiowy kadłub statku MAS został wykonany w gdańskiej stoczni Aluship Technology. Ma 15 metrów długości i składa się z trzech części. Docelowo statek będzie ważyć pięć ton. Budowa kadłuba trwała pół roku; w ubiegłym tygodniu został on przetransportowany do Plymouth w Wielkiej Brytanii.

"Tam rozpocznie się wyposażanie MAS w system sztucznej inteligencji, nad którym prace trwają od dwóch lat. Technologia ta umożliwi autonawigację i autonomiczne funkcjonowanie statku. Do jej opracowania wykorzystaliśmy np. ponad milion zdjęć do analizy otoczenia, które może pojawić się wokół statku. Jednostka musi bowiem samodzielnie reagować na sytuacje zagrożenia, omijać różne obiekty - od najmniejszych, takich jak boje, po największe statki kontenerowce. Statek będzie wyposażony w sensory, które wraz z kamerami pomogą wykrywać i analizować przeszkody na wodzie z odległości 2,5 mili morskiej" - wyjaśnił Beńke.

Statek będzie napędzany energią elektryczną pozyskaną z wiatru i słońca; na pokładzie znajdzie się także awaryjny generator diesla.

Instalacja podsystemów i ich testy będą trwały do czerwca. Następnie zainstalowany zostanie kapitan AI (Artificial Intelligence - sztuczna inteligencja), który będzie zarządzał jednostką i rozpoczną się finalne testy statku.

Swoją nazwę MAS zawdzięcza żaglowcowi "Mayflower", którym we wrześniu 1620 r. do Ameryki Północnej popłynęło ponad 100 angielskich kolonistów. Bezzałogowy i autonomiczny statek ma powtórzyć trasę tego historycznego rejsu i wypłynąć z Wielkiej Brytanii 16 września 2020 r. Na miejsce, czyli do Plymouth w stanie Massachusetts (USA) dotrze w ciągu ok. dwóch tygodni.

"W trakcie tej jubileuszowej podróży Mayflower Autonomous Ship będzie gromadził dane o zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi i ssakach morskich. Jeśli chodzi o te zagadnienia, powierzchnie i głębiny morskie oraz oceaniczne nadal nie są w pełni eksplorowane" - podkreślił Beńke.

Po zakończeniu rejsu statek wróci do Wielkiej Brytanii i będzie wykorzystywany w innych misjach badawczych na całym świecie.

"Dla naukowców bezzałogowy i w pełni autonomiczny statek będzie stanowić olbrzymie wsparcie i szansę na przeprowadzanie większej liczby badań. Obsługa statku badawczego na morzu kosztuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy dolarów dziennie i jest ograniczona czasem, jaki ludzie mogą spędzić na pokładzie" - objaśnił Beńke.