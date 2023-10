W Gdyni-Wiczlinie powstanie pływalnia dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych

Miasto Gdynia (Pomorskie) otrzymało 30 milionów złotych z 8. odsłony Programu Inwestycji Strategicznych na budowę krytej pływalni przy zespole szkół w Wiczlinie.

W niedzielę sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała zwołał konferencję prasową przy XVII Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w związku ogłoszeniem wyników 8. odsłony Programu Inwestycji Strategicznych.

W puli przyznanych dotacji m.in. najwyższe dofinansowanie otrzymała m.in. Gdynia na budowę krytej pływalni przy ul. Wiczlińskiej. Równie wysokie dotacje otrzymały inwestycje w Słupsku, Krokowej oraz gminie Ustka.

Horała mówił, że przez zrównoważony rozwój rozumie się, że "inwestycje powinny być również w tych mniejszych miejscowościach". "To oczywiście nie znaczy, że nie jesteśmy za tym, żeby rozwijały się te największe metropolie" - dodał.

"Do tej pory one sobie radziły i zawsze sobie jakoś poradzą. To w mniejszych gminach i powiatach był ten problem, że nie widziały one efektów wzrostu gospodarczego" - powiedział kandydat na posła z list Prawa i Sprawiedliwości.

Jak podają władze miasta na portalu gdynia.pl, obiekt powstanie przy ul. Wiczlińskiej 50A, obok istniejącego już wielofunkcyjnego boiska. Basen będzie miał 8 torów o długości 25 metrów, a przestrzeń głównej hali wyniesie ponad 1000 m kw.

Na stronie gov.pl w sobotę zamieszczono wyniki ósmej odsłony rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W części dotyczącej województwa pomorskiego znalazło się 270 pozycji, wśród których dominują inwestycje związane z budową i modernizacją dróg oraz infrastruktury komunalnej.

Pomorskie samorządy z ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych otrzymały na 270 projektów 1,251 mld zł.