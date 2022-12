W Gliwicach do 2025 r. powstanie blisko 330 mieszkań komunalnych

327 mieszkań komunalnych powstanie do 2025 r. w Gliwicach – poinformowało miasto wskazując, że to oferta dla pracujących gliwiczan, którzy nie mogą skorzystać z propozycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego. We wtorek grupa takich mieszkańców odbierze klucze do gotowych 48 mieszkań.

W Gliwicach od 2019 r. prowadzony jest program "Mieszkanie+ po gliwicku", w którym dotąd oddano 81 mieszkań komunalnych. Jak wynika z piątkowej informacji miasta, w najbliższy wtorek mieszkańcy otrzymają klucze do kolejnych 48 mieszkań w dwóch budynkach komunalnych wzniesionych w drugim etapie inwestycji w rejonie ulic Górnej i Kujawskiej.

Jak wskazuje miasto, w tamtejszym programie budownictwa mieszkaniowego, kierowanym do pracujących gliwiczan, osiągających umiarkowane dochody, po oddaniu 48 mieszkań zbudowanych w rejonie ulic Górnej i Kujawskiej, do 2025 r. w Gliwicach powstanie kolejnych 327 tego typu mieszkań. Znajdą się one przy ulicach: Górnej (III etap) oraz Dworskiej - Zbożowej, Opolskiej i Dolnej - Rymera.

Spośród dotychczas oddanych 81 mieszkań komunalnych - 33 znajdują się w budynku przy ul. Anny Jagiellonki 3a, a 48 w dwóch obiektach miejskich wzniesionych przy ul. Górnej 1 i 3 (w I etapie inwestycji w rejonie ulic Górnej i Kujawskiej). Liczba ta 6 grudnia wzrośnie do 129, po oddaniu 48 komfortowych mieszkań zrealizowanych w II etapie projektu "Górna - Kujawska".

"W trakcie realizacji jest III etap tej inwestycji - budynek przy ul. Kujawskiej z 18 mieszkaniami komunalnymi, a także charakterystyczny, narożny biały budynek przy ul. Opolskiej 12, do którego w przyszłym roku wprowadzi się 30 rodzin" - powiedziała, cytowana w informacji miasta, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach Bożena Kus.

"Coraz bardziej zaawansowana jest również budowa dwóch budynków komunalnych na powstającym osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic Dworskiej i Zbożowej" - zaznaczyła Kus.

W dwóch miejskich budynkach powstających przy ul. Zbożowej znajdzie się 55 mieszkań, w tym 3-pokojowe o powierzchni od 55 m kw. do 65 m kw. (12 lokali) oraz 2-pokojowe o powierzchni od 54 m kw. do 59 m kw. (35 lokali), z odrębną kuchnią bądź aneksem. Sześć lokali to kawalerki o powierzchni 40 m kw. Dwa kolejne 2-pokojowe mieszkania o powierzchni 59 m kw. będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie lokale zostaną wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej z ciepłą wodą użytkową. Będą wynajmowane w terminie i według zasad określonych przez miasto, w formie uchwały rady miasta. W sąsiedztwie powstaną miejsca postojowe, przestrzeń do odpoczynku oraz plac zabaw dla dzieci. Całość ma uzupełnić zieleń.

W rejonie ulic Dworskiej i Zbożowej wybudowanych zostanie łącznie osiem budynków z 241 mieszkaniami. Trwającą już inwestycję nadzoruje z ramienia miasta Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

160 mieszkań w pięciu budynkach z ul. Dworskiej zostanie zasiedlonych na podstawie umów najmu zasobu komunalnego Gliwic, a pozostałych 81 mieszkań jako lokale mieszkalne TBS-u. W sąsiedztwie nowego osiedla przy ul. Dworskiej zaplanowano też budowę żłobka z przedszkolem dla ok. 200 dzieci w wieku żłobkowym i ok. 150 dzieci w wieku przedszkolnym.

Kolejne plany miasta na lata 2023-2025 obejmują 22 mieszkania w standardzie pod klucz w przyszłym budynku komunalnym przy ul. Dolnej i Rymera oraz 16 mieszkań w nowym budynku przy ul. Opolskiej. Łącznie w tym okresie przewidziano wybudowanie 327 lokali mieszkalnych.

Na realizowane lub planowane inwestycje mieszkaniowe Gliwice przeznaczą w latach 2023-25 ok. 52 mln zł. Znaczącym zastrzykiem pieniężnym ma być bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80 proc. zaplanowanych kosztów. Dotąd miasto pozyskało już z Funduszu Dopłat BGK ok. 59 mln zł.

