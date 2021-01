W grudniu 2020 wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW 35,3 mld zł

W grudniu 2020 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 35,3 mld zł, czyli o 152,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku NewConnect w grudniu 2020 odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 811,8 proc. licząc rok do roku, do poziomu 1,2 mld zł. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2020 wyniósł 17,7 TWh, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 15,7 proc. – poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2020 wyniosła 57 025,84 pkt i była o 1,4 proc. niższa niż przed rokiem.

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW sięgnęła na koniec grudnia 2020 roku 1 068,7 mld zł (236,1 mld euro).

Na Głównym Rynku GPW w grudniu 2020 zadebiutowały akcje spółek PCF Group, Dadelo oraz Pure Biologics i Medinice (przejścia z NewConnect).

WIG na koniec grudnia o 1,4 proc. mniejszy

W grudniu 2020 wzrost obrotów prądem