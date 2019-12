Jeszcze w grudniu do Łodzi trafią pierwsze elementy maszyny do drążenia tunelu podziemnej linii Łódź Fabryczna- Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Inwestycja, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe, ma kosztować ponad 1,7 mld zł i jest współfinansowana z unijnych pieniędzy.

Poinformowali o tym, na środowej konferencji prasowej w Łodzi, przedstawiciele PKP PLK oraz konsorcjum budującego tunel.

W Łodzi trwają prace związane z budową podziemnej linii kolejowej Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Wykonawca inwestycji zamówił w Niemczech specjalistyczne maszyny do drążenia tuneli pod centrum miasta. Według PKP PLK inwestycja, realizowana z krajowego Programu Kolejowego, otworzy nowe możliwości kolei w Polsce.

Zdaniem spółki "tunel otworzy Łódź, bo przez centrum miasta będą jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne w kierunku wschód-zachód i północ-południe".

Podczas środowego spotkania z mediami członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch przypomniał, że w związku z problemami finansowymi Energopolu, konsorcjum budujące tunel podjęło w październiku 2019 r. decyzję o zmianie lidera. W efekcie - jak podkreślił - zmiana ta spowodowała m.in. większe zaufanie podwykonawców, a to pozwala na sprawniejsze kontynuowanie prac.

Poinformował, że równolegle z pracami w Łodzi, w Niemczech przygotowywane są dwie maszyny (tarcze) TBM do drążenia tuneli. Odbiór pierwszej - o długości 95 metrów i średnicy blisko 9 metrów, nastąpił pod koniec listopada, a obecnie jest przygotowywana do transportu. Została zdemontowana, a pierwsze jej elementy mają pojawić się w Łodzi jeszcze w grudniu, a w styczniu - duże, wielogabarytowe części. Za transport, który ma rozpocząć się w czwartek, odpowiedzialna jest specjalistyczna firma.

Bresch dodał, że kiedy wszystkie elementy dotrą do Łodzi, będą montowane w komorze startowej. Według niego, prace przy drążeniu tunelu powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku.

Jak informuje PKP PLK, maszyna TBM przygotuje cztery tunele jednotorowe w kierunku stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec o łącznej długości 4,5 km. W grudniu wykonawcy rozpoczęli budowę ścian szczelinowych komory dla TBM na terenie byłych ogródków działkowych między ul. Stolarską i Odolanowską. Zakończyły się roboty przygotowawcze związane z rozbiórką zabudowań, wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem kolizji z podziemną infrastrukturą.

Docelowo komora dla maszyny drążącej podziemny tunel będzie miała maksymalnie 26,5 m głębokości oraz 30 m szerokości.

Wykonawca planuje zabudowę tarczy do marca, a następnie - stopniowo - prace w tunelu. Równocześnie trwają prace projektowe oraz uzyskiwanie potrzebnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na drążenie tunelu.

"Będziemy prowadzić wszystkie niezbędne badania i pomiary m.in. pomiary drgań. Szczególną uwagę zwrócimy na stan techniczny obiektów w sąsiedztwie prowadzonych prac. Będzie też prowadzony stały monitoring oddziaływania inwestycji na zabudowę miejską" - zapewnił obecny na konferencji członek zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Mariusz Serżysko.

PKP PLK zwraca uwagę, że dwutorowy tunel, od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez podziemne przystanki Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna (ok. 3 km), będzie wykonywany tarczą o średnicy 13,04 m. To największa maszyna, jaka pracowała w Polsce. Taką samą metodą wykonane zostaną cztery jednotorowe tunele w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca. Do ich wydrążenia będzie druga maszyna 8,76 m. Początek tunelu, przy stacji Łódź Fabryczna będzie na głębokości ok. 14 m. W najniższym punkcie linia osiągnie głębokość 24 m (w okolicach ul. Ogrodowej).

Blisko 9 metrowe czoło maszyny TBM jest wyposażone w 32 dyski oraz 86 zębów - specjalne elementy do przebijania się przez grunt. Tarcza obraca się trzy razy na minutę i rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wydrążona przestrzeń jest gotowa do dalszych prac budowlanych. TBM może wydrążyć dziennie około 10 m tunelu.

PKP PLK przypomina, że budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną dwa przystanki, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. PLK podpisały w grudniu 2017 r. umowę z konsorcjum: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego na projekt i budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r.