W grudniu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe o wartości 2,5 mld zł

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi, a w 2020 roku biliśmy kolejne rekordy sprzedaży. Popyt na te instrumenty wyniósł w sumie 28,4 mld zł i był aż o 64 proc. wyższy w porównaniu do rekordowego 2019 roku. Nabywcy indywidualni na zakup obligacji detalicznych przeznaczyli średnio w miesiącu blisko 2,4 mld zł - informuje Ministerstwo Finansów.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1,35 mld zł (55 proc. udział w strukturze sprzedaży).

Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (28 proc.) i 2-letnie (10 proc.).

W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (7 proc.) oraz 3-letnie (0,3 proc.).



- W grudniu 2020 roku sprzedaliśmy obligacje: 3-miesięczne (OTS0321) – 1,35 mld zł, 2-letnie (DOS1222) – 237,3 mln zł, 3-letnie (TOZ1223) – 8,3 mln zł, 4-letnie (COI1224) – 689,6 mln zł, 10-letnie (EDO1230) – 169,0 mln zł - podał resort finansów.



Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę blisko 20 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.



Kolejne pod względem popularności były obligacje 3-miesięczne. Są to obligacje o oprocentowaniu stałym, czyli zyskiem znanym z góry. Przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki, 3-miesięczny okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 10,5 mld zł (37-proc. udział w strukturze sprzedaży). Na 3. miejscu z 14-proc. udziałem w strukturze sprzedaży – uplasowały się instrumenty 2-letnie. Obligacje te, podobnie do 3-miesięcznych, mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu.