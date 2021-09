W grudniu ruszy ruch kolejowy na linii Wrocław-Sobótka

Zakończono prace na torach między Wrocławiem a Sobótką i już w grudniu ruszy ruch kolejowy na tej linii. Dzięki inwestycji za ponad 200 mln zł po ponad 20 latach będzie możliwy przejazd pociągiem z Wrocławia do Świdnicy - podały w komunikacie PKP PLK.

Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec poinformował w komunikacie, że zakończono prace na torach między Wrocławiem a Sobótką, dzięki czemu już w grudniu tego roku ruszy ruch pasażerski i towarowy na linii z Wrocławia do Świdnicy.

"Pociągi towarowe kursują od Sobótki do Świdnicy. Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki. Inwestycja za ponad 200 mln zł realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Dolnośląskiego. Po ponad 20 latach pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Świdnicy" - napisano w komunikacie.

Między Wrocławiem a Świdnicą podróżni skorzystają z 14 przystanków z nowymi peronami: Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście.

Przewidywany czas przejazdu całej trasy Wrocław Główny - Sobótka - Świdnica wyniesie około godziny w zależności od liczby zatrzymań. Przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Montowane jest jasne oświetlenie oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Na peronach będą umieszczane wiaty i ławki. Przewidziano stojaki na rowery.

Na przedmieściach Wrocławia będzie przystanek Bielany Wrocławskie. W obszarze miasta pociąg zatrzyma się na przystankach: Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce.

"Perony wybudowano w nowych, dogodnych lokalizacjach. Przystanek Wrocław Partynice jest bliżej ul. Zwycięskiej a Wrocław Wojszyce przy ul. Grota-Roweckiego. Aby maksymalnie ograniczyć czas zamknięcia przejazdów obok obu przystanków, perony usytuowano po obydwu stronach drogi" - wyjaśnił rzecznik.

We wrześniu zakończono prace przy nowym torze między Wrocławiem a Sobótką. Ostatnimi działaniami było zgrzewanie szyn. Dzięki temu przejeżdżające pociągi będą powodowały mniejsze drgania i hałas.

"Od Sobótki Zachodniej do Świdnicy już od lata 2020 r. po nowych torach prowadzony jest ruch towarowy. W Kobierzycach kończą się prace torowe. Wykonawca po demontażu starego toru wzmocnił grunt pod kolejową trasą. Znacznych nakładów pracy wymagało uporządkowanie terenu i odwodnienie" - napisano w komunikacie. Prace obejmują modernizację oraz remont przejazdów kolejowo-drogowych. Ustawiono już sygnalizatory urządzeń zabezpieczających oraz oświetlenie i monitoring. Roboty z branży automatyki i energetyki zapewnią właściwą pracę systemu sterowania ruchem pociągów. Przygotowywane do kursowania pociągów są mosty i wiadukty. Odnowiona została m.in. przeprawa nad rzeką Ślężą we Wrocławiu.

"Plany rozwoju kolei - budowy drugiego toru na odcinku Wrocław - Kobierzyce oraz reaktywacji linii z Kobierzyc w kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i Piławy Górnej (nr 310) wymagały rozszerzenia zakresu prac. Na stacji w Kobierzycach układ torów został gruntowanie przeprojektowany i jest przebudowywany. Będzie dwukrawędziowy peron i nowa mijanka, która zapewni możliwość obsługi większej liczby połączeń" - przekazał rzecznik.

Połączenie (linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z maksymalną prędkością nawet do 120 km/godz. W sierpniu 2020 roku został przywrócony ruchu towarowy Sobótka Zachodnia - Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych; w tym 6 mostów i 3 wiadukty.

Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, "Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto" jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

