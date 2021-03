W grudniu w Katowicach szczyt cyfrowy ONZ - IGF 2021

Pięciodniowy, organizowany pod egidą ONZ szczyt cyfrowy IGF 2021 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK) w dniach 6-10 grudnia br. Wydarzenie zostało przeniesione na ten termin – z powodu pandemii – z grudnia ub. roku.

O sprawie poinformował w piątek na swoim facebookowym profilu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wojewoda odbył wideokonferencję z przewodniczącym komitetu organizacyjnego IGF 2001 Krzysztofem Szubertem. "Mamy już bardzo dużo zgłoszeń ze strony firm, które chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Planujemy zorganizować nawet do 300 paneli dyskusyjnych" - zasygnalizował cytowany we wpisie wojewody Szubert.

"Mamy już doświadczenia z organizacją międzynarodowych szczytów w MCK. Miejsce i region są przygotowane na tego typu spotkania" - podkreślił wojewoda Wieczorek, nawiązując do pomyślnej organizacji w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ - COP24 - pod koniec 2018 r. i przygotowywanego na czerwiec 2022 r. Światowego Forum Miejskiego.

Zgodnie z informacjami serwisu gov.pl IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, umożliwiające globalną dyskusję o rozwoju internetu. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem.

W Światowym Forum Zarządzania Internetem 2021 udział wezmą ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy osób z całego świata ma dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału.

O grudniowym szczycie IGF 2021 mówił też w piątek sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Marek Zagórski, komentując swój udział w zdalnej konferencji "Digital Services Act. The new rulebook for the digital economy", poświęconej unijnemu rozporządzeniu o usługach cyfrowych.

Jak przypomniano w komunikacie wydziału promocji polityki cyfrowej KPRM, projekt rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act) Komisja Europejska zaprezentowała w grudniu ub. roku.

Rozporządzenie wprowadzi m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej. Dotknie też zagadnień m.in. usuwania nielegalnych treści z internetu, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe czy reklamy online.

W kontekście m.in. prac nad tym dokumentem minister Zagórski wskazał na rolę dialogu globalnego akcentując, że prawo świata cyfrowego jest tym silniejsze, im szerzej jest stosowane.

"Dlatego już teraz zapraszam Państwa na szczyt cyfrowy ONZ, który w tym roku odbędzie się w Polsce, w Katowicach" - powiedział cytowany w piątkowej informacji Zagórski. "Mam nadzieję, że będziemy tam wszyscy i że to spotkanie będzie kolejną okazją do rozmowy, także na dzisiejszy temat" - dodał.