W I kwartale 2022 r. polska gospodarka rosła w bardzo dobrym tempie

Marcowe dane z przemysłu potwierdzają, że w pierwszym kwartale 2022 r. polska gospodarka wciąż rosła w bardzo dobrym tempie – stwierdzono w czwartkowym komentarzu Banku Pekao do danych GUS. Dodano, że bank może podnieść szacunki wzrostu PKB w pierwszym kw. z obecnych 7,2 proc.

Produkcja przemysłowa w marcu 2022 r. wzrosła o 17,3 proc. licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 18,2 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Według ekonomistów Banku Pekao oznacza to, że nie sprawdziły się sygnały pogorszenia sytuacji w przemyśle widoczne w niezależnych od siebie badaniach koniunktury, bo "twarde dane z polskiej gospodarki niezmiennie wyglądają dużo lepiej niż miękkie".

Prąd, woda, gaz

Z komentarza Banku Pekao wynika, że jedną z przyczyn lepszych od oczekiwanych wyników przemysłu w marcu był duży wzrost produkcji w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

- Wzrost o 77,4 proc. r/r odpowiada za ok. 3,5 pkt. proc. w marcowym zaskoczeniu i prawie 7 pkt. proc. z marcowej dynamiki. Są to gigantyczne wartości i naszym zdaniem należy je postrzegać w dużej mierze jako artefakt statystyczny. Ciekawym jest pytanie, jak ten artefakt wpłynie na dane o PKB - z trywialnego rachunku (udziały w wartości dodanej) wynikałoby bowiem, że produkcja energii w I kwartale podbiła wzrost PKB o ok. 1 pkt. proc. - podano w komentarzu.

Dobrze w przetwórstwie przemysłowym

Kolejną przyczyną dobrych wyników przemysłu była wyższa produkcja w przetwórstwie przemysłowym, która wzrosła o 12,4 proc. r/r.

Według analityków Banku Pekao to w tej sferze powinny się objawić pierwsze negatywne konsekwencje wojennego zerwania łańcuchów dostaw. Taki efekt pojawił się w motoryzacji, gdzie wyraźnie spadła produkcja (o 12,7 proc.), ale w pozostałej części przetwórstwa nie widać znaczących zmian "innych niż te spójne z wysoką bazą z poprzedniego roku".

- Marcowy wynik produkcji przemysłowej plasuje ją na poziomie prawie 15 proc. wyższym niż wskazywałby to trend sprzed pandemii (por. wykres powyżej). Oznacza to, że dodatnie odchylenie od trendu zaczyna być porównywalne z ujemnym z okresu pandemii, bo w kwietniu 2020 r. produkcja znalazła się 27 proc. poniżej trendu. Obecny poziom aktywności w przemyśle (nawet, jeśli wyłączymy produkcję energii) kształtuje się od kilku miesięcy powyżej poziomów spójnych z dostępnymi mocami wytwórczymi i zasobem pracowników (jest dużo przesłanek, by sądzić, że ten ostatni z uwagi na wojnę się skurczył) - stwierdzono w komentarzu Banku Pekao.

Inflacyjny boom

Oceniono, że "polski przemysł w dalszym ciągu przeżywa zatem inflacyjny boom", co widać w towarzyszących produkcji danych o cenach w przemyśle, czyli PPI. Inflacja PPI wzrosła w marcu do 20 proc. r/r i była niemal najwyższa w historii szeregu (blisko wartości z 1995 r.).

Ekonomiści Pekao uważają, że spora część marcowego przyspieszenia to efekt wzrostu cen nośników energii, są jednak inne czynniki, takie jak osłabienie złotego, presja kosztowa, efekty drugiej rundy i duża swoboda w kształtowaniu cen przez przedsiębiorstwa w inflacyjnym środowisku.

- PPI ma tu znaczenie nie tylko jako sygnał presji cenowej, ale również jako prognostyk dla CPI. W przeszłości relacja między tymi dwiema miarami inflacji była całkiem użyteczna w prognozowaniu przyszłych zmian CPI. Innymi słowy - dezinflację zapowiedziałby teraz spadek PPI poniżej CPI. Ponieważ niczego podobnego nie obserwujemy, możemy podtrzymać nasze prognozy dalszego wzrostu inflacji (do 12-12,5 proc. r/r latem) - prognozują ekonomiści banku.

Jednak dane o produkcji przemysłowej, opublikowane przez GUS, dają szanse na bardzo dobre wyniki całej gospodarki.

- Marcowe dane z przemysłu potwierdzają, że w I kwartale polska gospodarka wciąż rosła w bardzo dobrym tempie. Nasze aktualne szacunki (7,2 proc. r/r) mogą zostać zrewidowane w górę, jeśli pozytywnie zaskoczą publikowane jutro dane z budownictwa i handlu. Scenariusz na cały rok jest wciąż negatywny i zakłada ostre hamowanie w kolejnych kwartałach. Moment rozpoczęcia tego procesu oddalił się jednak nieco w czasie - podano w komentarzu.

