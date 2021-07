W I półroczu na autostradzie A4 Kraków-Katowice blisko 37,5 tys. pojazdów dziennie

Średnio niespełna 37,5 tys. pojazdów na dobę korzystało w pierwszym półroczu br. z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. To ponad 15 proc. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Przychody z poboru opłat za przejazd autostradą wzrosły rok do roku o 23,8 proc.

Koncesję na eksploatację odcinka autostrady Katowice-Kraków ma spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady. W poniedziałek Grupa podsumowała pierwsze półrocze 2021 roku, w którym - wobec zdominowanego przez pandemię pierwszego półrocza 2020 roku - odnotowano wzrost ruchu na autostradzie, a tym samym także wzrost przychodów z poboru opłat.

Z danych firmy wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r. z autostrady korzystało w ciągu doby średnio niespełna 30,1 tys. samochodów osobowych (wzrost rok do roku o 14,7 proc.) oraz blisko 7,4 tys. ciężarówek (wzrost o 17,8 proc.). Ogółem było to średnio 34 tys. 477 pojazdów na dobę, wobec 32 tys. 495 w pierwszym półroczu 2020 r. (wzrost o 15,3 proc.). W całym ubiegłym roku średnie dobowe natężenie ruchu wyniosło ok. 36,5 tys. pojazdów.

Mimo obserwowanego w pierwszym półroczu br. wzrostu natężenia ruchu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku, z autostrady Kraków-Katowice nadal korzysta mniej samochodów niż przed pandemią. Między 1 stycznia a 18 lipca br. średnie natężenie ruchu było o 14,9 proc. większe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, ale o 12,5 proc. mniejsze niż w podobnym czasie roku 2019.

Przychody z poboru opłat wyniosły w pierwszym półroczu br. ponad 156,8 mln zł, wobec 126,7 mln zł przed rokiem (wzrost o 23,8 proc.), przy czym w segmencie ciężarówek wzrost przychodów był niespełna 15-procentowy, zaś w segmencie aut osobowych przekroczył 30 proc.

Grupa Stalexport Autostrady zamknęła pierwsze półrocze br. zyskiem netto w wysokości ponad 48,8 mln zł, wobec przeszło 34,6 mln zł rok wcześniej. W całym ub. roku zysk netto Grupy wyniósł ok. 91,5 mln zł, zaś wynik EBIDTA kształtował się na poziomie ok. 159,1 mln zł. Przychody w całym 2020 r. spadły o ok. 18 proc., do 289,5 mln zł.

W minionym roku zarządca drogi kontynuował remonty koncesyjnego odcinka autostrady. M.in. zakończono remont wiaduktu w Mysłowicach i rozpoczęto prace przy modernizacji przepustów pod jezdnią autostrady. Kontynuowana była modernizacja odwodnienia autostrady oraz wymiana nawierzchni jezdni. W latach 2019-2020 wyremontowano w sumie ok. 36,5 km jezdni. W 2021 r. realizowane są inwestycje i prace utrzymaniowe o łącznej wartości ok. 100 mln zł.

