W I półroczu o ponad 57 proc. mniej pasażerów na lotnisku w Gdańsku

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. lotnisko w Gdańsku obsłużyło o 57,2 proc. mniej pasażerów niż w analogicznym okresie ub. roku - poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

"W ciągu sześciu miesięcy 2021 roku gdańskie lotnisku przyjęło 388 846 pasażerów. W porównaniu do pierwszego półrocza roku 2020, kiedy ruch do pierwszej połowy marca był duży i niezakłócony, a od czerwca zaczął się na nowo odradzać, mamy w 2021 roku o 57,2 proc. mniej pasażerów. Ale z miesiąca na miesiąc obserwujemy wzrost zainteresowania lataniem" - dodała Michajłow.

W I kwartale tego roku było na lotnisku w Gdańsku 105 095 podróżujących, a w II kwartale już 283 751. "W samym tylko czerwcu 2021 r. lotnisko obsłużyło 155 290 osób, podczas gdy w maju było ich 82 937 (mniej o 72 353), a w kwietniu 45 524 (w porównaniu do czerwca mniej o 109 766)" - objaśniła rzeczniczka Portu Lotniczego Gdańsk.

"Dane o liczbie pasażerów, którzy odwiedzili nasze lotnisko w ciągu pół roku 2021, są niższe niż za taki sam okres roku ubiegłego, a dużo niższe niż w rekordowym roku 2019, ale najważniejsza jest widoczna tendencja wzrostowa. Pasażerowie do nas wracają, chcą latać i latają za granicę, a także na trasach krajowych. Latają do pracy, znajomych i do rodziny, a ostatnio przede wszystkim na wakacje. Wierzymy, że pasażerów będzie coraz więcej. Podróżowanie nadal nie jest łatwe, mimo wprowadzonego unijnego certyfikatu Covid" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Na gdańskim lotnisku rośnie liczba operacji lotniczych. W pierwszej połowie 2021 r. było ich w sumie 8 858, tylko o 23,8 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale 2021 r. było 3 314 startów i lądowań, a w drugim kwartale już 5 544.

W przeciwieństwie do ruchu pasażerskiego w pierwszym półroczu na lotnisku w Gdańsku wzrosły przewozy towarów.

"O ile przychody z cargo stanowią tylko 1,5 proc. przychodów spółki, to jednak w ciągu sześciu miesięcy tego roku obsłużyliśmy 4 367 ton przesyłek, o 37,6 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego" - podkreśliła Michajłow.

Po sześciu miesiącach 2021 r. Port Lotniczy Gdańsk zanotował niewiele ponad 12 milionów złotych strat netto.

Lotnisko w Gdańsku oferuje obecnie 91 połączeń, na 77 lotnisk, do 22 państw (w tym także do polskich miast). W pierwszej połowie 2021 r. pojawiły się nowe połączenia: do Heraklionu i Chanii oraz na Santorini (Grecja), do Splitu i Zadaru (Chorwacja), do Burgas w Bułgarii i do Lublina.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl