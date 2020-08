W II kwartale w Polsce spadek PKB o ponad 8 proc. rok do roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2020 roku zmniejszył się realnie o 8,2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 4,6 proc. w analogicznym okresie 2019 roku - poinformował GUS.

GUS przedstawił szybki szacunek produktu krajowego brutto (PKB) Polski za drugi kwartał 2020 roku.



Czytaj również: W 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,6 proc. Recesja najpłytsza w całej Unii Europejskiej



Zgodnie z informacją GUS w II kwartale 2020 roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9 proc.



Zobacz także: Polski PKB ucierpiał mniej niż w innych gospodarkach UE



- PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 8,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego - poinformował GUS.

GUS podał, że przedstawiony szybki szacunek PKB za II kwartał 2020 roku uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii.





Spadek PKB w Polsce w II kw. był mniejszy niż w innych gospodarkach UE; dane pokazują optymistyczny obraz bieżącej aktywności - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny piątkowe dane GUS.



Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys dodał, że odbicie sprzedaży i produkcji wskazuje na wzrost PKB w III kwartale tego roku o ok. 4-5 proc. kwartał do kwartału.



Zdaniem analityków najgorszy okres mamy za sobą. Nie zmienia to faktu, że cały rok prawdopodobnie będziemy mieli także na minusie, jeśli chodzi o PKB, czyli czeka nas recesja.