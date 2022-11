W III kwartałach br. ruch na autostradzie Kraków-Katowice większy o ponad 10 proc.

Średnio 47,5 tys. pojazdów na dobę korzystało w pierwszych trzech kwartałach br. z płatnego odcinka autostrady A4 Kraków-Katowice. To o 10,9 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Przychody z poboru opłat wzrosły o 15,9 proc. – podała w poniedziałek Grupa Stalexport Autostrady.

Jak wynika z danych Grupy, do której należy spółka zarządzająca drogą, w pierwszych trzech kwartałach br. ruch samochodów osobowych wzrósł rok do roku na tym odcinku A4 o 11,7 proc., a ruch ciężarówek o 7,2 proc.

Przychody z poboru opłat w trzech pierwszych kwartałach sięgnęły 303,9 mln zł, co wynika m.in. z podwyżki (od 4 lipca br.) stawek opłat za przejazd autostradą. Stawka dla aut osobowych wzrosła z 12 do 13 zł na każdej bramce (z 9 do 10 zł przy płatnościach automatycznych), a dla ciężarówek z 35 do 40 zł (preferencyjne stawki dla ciężarówek zniesiono w ub. roku).

Przychody całej Grupy Stalexport Autostrady wzrosły w pierwszych trzech kwartałach do 307,3 mln zł (15,2 proc. rok do roku), zaś zysk netto do 99,5 mln zł (o 2,1 proc. rdr.).

"Jest to pochodną przede wszystkim wzrostu ruchu na autostradzie wynikającego z zakończenia stanu epidemii COVID-19 i związanych z nim obostrzeń" - wskazał Stalexport w poniedziałkowym komunikacie.

"Na wynik III kwartałów 2022 r. wpływ miały ponadto wyższe koszty własne sprzedaży (141 mln zł w 2022 r. wobec 89 mln zł w 2021 r.), w których ujęto wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (56,8 mln zł w br., 10,9 mln zł w analogicznym okresie ub. roku), będące konsekwencją wzrostu cen na rynku budowlanym w perspektywie prac, jakie spółka jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji" - zaznaczyła spółka.

Zapewniła też o kontynuowaniu działań w kierunku dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, których udział w transakcjach ogółem wynosi już ok. 43 proc. Do operatorów videotollingu - Autopay, SkyCash oraz IKO - dołączył mPay.

Na obu placach poboru opłat uruchomione zostały dodatkowe bramki wyłącznie dla płatności automatycznych. Obecnie dostępne są po trzy linie obsługi automatycznych przejazdów z aplikacjami do videotollingu i elektronicznym poborem opłat A4Go i Telepass w każdym kierunku, w tym osobna dla ciężarówek.

