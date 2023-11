W III kwartałach br. ruch na autostradzie Kraków-Katowice większy o ponad 3 proc.

Średnio 48,9 tys. pojazdów na dobę korzystało w pierwszych trzech kwartałach br. z płatnego odcinka autostrady A4 Kraków-Katowice. To o 3 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Przychody z poboru opłat wzrosły o 24 proc. – podała we wtorek Grupa Stalexport Autostrady.

Jak wynika z danych Grupy, do której należy spółka zarządzająca drogą (Stalexport Autostrada Małopolska), w pierwszych trzech kwartałach br. ruch samochodów osobowych wzrósł rok do roku na tym odcinku A4 o 3,7 proc., a ruch ciężarówek spadł o 0,5 proc.

Przychody z poboru opłat w trzech pierwszych kwartałach sięgnęły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym czasie ub. roku. O 25,9 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, o 20,8 proc. - pojazdami ciężarowymi.

Wzrost wynika m.in. z podwyżek stawek opłat za przejazd autostradą (od 3 kwietnia br). Stawka dla aut osobowych wzrosła z 13 do 15 zł na każdej bramce (z 10 do 13 zł przy płatnościach automatycznych), a dla ciężarówek z 35 do 46 zł.

Przychody całej Grupy Stalexport Autostrady wzrosły w pierwszych trzech kwartałach do 380,9 mln zł (z poziomu 307,3 mln zł, ok. 24 proc. rok do roku), zaś zysk netto do 126,8 mln zł (z poziomu 99,5 mln zł).

"Trzy kwartały 2023 r. były czasem intensyfikacji remontów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, wynikających z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 r. w bardzo dobrym stanie technicznym" - podano we wtorkowym komunikacie właściciela zarządcy autostrady.

"Modernizacji poddano obiekty mostowe, w tym na ważnym węźle autostradowym w Mysłowicach tj., na skrzyżowaniu A4 z drogą ekspresową S1. Rozpoczęła się również wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji. Prace te zawsze realizowane są z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach jazdy, co zdecydowanie poprawia płynność przejazdu" - uznała grupa.

Zapewniła o kontynuowaniu działań w kierunku dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, prowadząc rozmowy z kolejnymi operatorami videotollingu. "Organizacja ruchu na placach poboru opłat jest konsekwentnie dostosowywana do coraz większej liczby kierowców, którzy z nich korzystają" - podano w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach ub. roku z płatnego odcinka autostrady A4 Kraków-Katowice korzystało średnio 47,5 tys. pojazdów dziennie - o 10,9 proc. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Ruch samochodów osobowych wzrósł wówczas rok do roku na tym odcinku A4 o 11,7 proc., a ruch ciężarówek o 7,2 proc.

Dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie była wówczas wyższa: w II kw. 2022 r., w związku z wojną w Ukrainie, autostradą A4 przybyły do Polski setki tysięcy uchodźców, którzy do 31 maja 2022 r. mogli korzystać na odcinku Katowice-Kraków z bezpłatnych przejazdów.

Obecnie zwolnieniu z opłat podlegają pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy.