W Katowicach będzie działało biuro Erasmus Plus InnHUB

Centrum innowacji Katowice Erasmus+ InnHUB ma działać w Katowicach. Porozumienie ws. stworzenia takiego miejsca zawarły Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak przekazała PAP rzeczniczka KSSE Mirella Jezierska, porozumienie strony zawarły podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

InnHUB ma popularyzować Erasmusa+: nie tylko - jak dotychczas - programu wymian studenckich i uczniowskich, lecz także projektu wspierającego innowacyjność w kształceniu młodzieży i ich rozwoju zawodowego w firmach oraz na uczelniach wyższych.

Katowice Erasmus+ InnHUB, które ma powstać w katowickiej siedzibie KSSE przy ul. Wojewódzkiej, będzie pierwszym tego typu w regionie miejscem spotkań informacyjnych oraz wykładów prezentujących dobre praktyki związane z innowacjami oraz nowymi technologiami, wykorzystywanymi w różnych branżach przemysłu i szkolnictwa.

Jednocześnie InnHUB ma uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych na rynku woj. śląskiego, podnosząc poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

Jak wskazują sygnatariusze porozumienia, jednym z kluczowych zadań operacyjnych przedsięwzięcia będzie wykorzystanie potencjału współpracy śląskich uczelni, szkół i ośrodków kształcenia zawodowego, z przedsiębiorstwami działającymi na terenie regionu.

"Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca innowacyjnych firm ze szkolnictwem to najlepsza droga do sukcesu zarówno dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak i działających na terenie Śląska przedsiębiorstw, które już teraz zmagają się z niedoborem specjalistów" - powiedział cytowany przez Jezierską prezes strefy Janusz Michałek.

"Coraz większa liczba naszych inwestorów to firmy wykorzystujące lub tworzące nowoczesne technologie. Czas, by zainteresować nimi młodych ludzi, którzy w przyszłości będą te technologie sami tworzyć. Potrzebują oni jednak do tego bodźca i sprawnie zorganizowanej platformy, którą ma być właśnie nasz hub, tworzony według wzoru najlepszych światowych standardów" - dodał Michałek.

Erasmus+ - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu - to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Europejski budżet programu na lata 2021-27 to blisko 30 mld euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, aby stał się on bardziej innowacyjny.

Erasmus+ ma też znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie między systemami edukacji w różnych krajach, a także umożliwienie znalezienia pracy w całej Europie.

"Program Erasmus+ od wielu lat daje nam znakomite możliwości rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, zarówno w zakresie wymiany studenckiej, jak i kadry akademickiej. Centrum innowacji Katowice Erasmus+ InnHUB, to kolejna niezwykła szansa dla uczelni regionu śląskiego" - powiedział prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk.

Pierwszy Erasmus+ InnHUB w kraju powstał w grudniu 2021 r. w Lublinie na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, niedawno otwarto podobne takie biuro przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Polsce budżet Erasmus+ wynosi obecnie 1 mld, w każdym kolejnym roku ma być równy ok. 1,5 mld euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl