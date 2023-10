W Katowicach ogłoszono rezolucję surowcową. To ma być szansa dla górnictwa

O pilną odbudowę unijnego sektora wydobywczego oraz przemysłu przetwórczego surowców krytycznych zaapelowali sygnatariusze ogłoszonej 26 października w Katowicach Rezolucji Surowcowej. Chcą też dostosowania tempa osiągania celów Zielonego Ładu do warunków rynkowych.

Dokument zwraca także uwagę na konieczność dopuszczenia do finansowania inwestycji związanych z opracowaniem i wdrażaniem technologii bezemisyjnego wykorzystania węgla oraz technologii CCS.

Ogłoszenie Rezolucji Surowcowej było zwieńczeniem czwartkowej konferencji Silesia 2030, zainicjowanej przez europosła PiS i byłego wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE. Dokument poparli m.in. przedstawiciele węglowych i energetycznych spółek oraz związkowcy.

"Apelujemy o pilną odbudowę unijnego sektora wydobywczego oraz przemysłu przetwórczego surowców krytycznych, w szczególności rud żelaza, węgla i innych surowców mineralnych oraz stali, a także poszukiwanie i udostępnianie nowych złóż, tak by w maksymalnym stopniu zabezpieczać własne potrzeby rodzimą produkcją" - czytamy w rezolucji.

Inny postulat dotyczy wyłączenia sektorów związanych z surowcami krytycznymi z systemu handlu emisjami EU ETS, a także stworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego inwestycjom i rozwojowi przedsiębiorstw.

Jak zauważono w dokumencie, przyjmując tzw. Europejski Zielony Ład, UE dała początek przemianom na bezprecedensową skalę i w tempie szybszym niż podczas rozpoczętej w XVIII wieku rewolucji przemysłowej. "Wówczas zmiany inicjowane były postępem technologicznym i potrzebami rosnącego rynku; Zielony Ład przemiany wymusza aktami prawnymi, zaburzając mechanizmy rynkowe" - głosi rezolucja.

Europoseł Tobiszowski wskazuje, że transformacja wymaga olbrzymich ilości surowców mineralnych i wytworzonych z nich półproduktów.

"Niestety kraje UE nie posiadają zasobów wielu spośród tych surowców lub dotychczasowymi działaniami doprowadziły do likwidacji wydobycia oraz przemysłu przetwórczego, a tym samym uzależnienia Unii od importu" - czytamy w dokumencie.

Uczestnicy czwartkowej konferencji w Katowicach uznali, że działania w zakresie zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych do unijnej gospodarki są niewystarczające, a zagrożenia związane z uzależnieniem od importu - ogromne.

Stąd m.in. apel o dostosowanie tempa osiągania celów Zielonego Ładu do warunków rynkowych, aby nie dopuścić do sztucznego windowania cen przez eksporterów oraz - jak napisano - "aby nie stymulować skokowego wzrostu rabunkowego wydobycia surowców mineralnych w krajach rozwijających się, powodującego degradację środowiska naturalnego i wzrost emisji".

Ambicje klimatyczne mają być zakotwiczone w realiach gospodarczych

W rezolucji zwrócono także uwagę na konieczność dopuszczenia do finansowania (zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych) inwestycji związanych z opracowaniem i wdrażaniem technologii bezemisyjnego wykorzystania węgla oraz technologii CCS (wychwytywania i magazynowania CO2), równoważących emisje przedsiębiorstw, w których zeroemisyjność będzie niemożliwa z przyczyn technologicznych, ekonomicznych oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Czwartkowa konferencja "Surowce krytyczne w UE - ropa XXI wieku? Szanse i zagrożenia dla transformacji energetycznej Unii Europejskiej" była ósmym spotkaniem z zainicjowanego przez europosła Tobiszowskiego cyklu Silesia 2030. Poprzednia konferencja, również poświęcona m.in. surowcom krytycznym dla transformacji, odbyła się w marcu tego roku w Brukseli.

"Ambicje klimatyczne Europy powinny być zakotwiczone w liczbach i pragmatyce gospodarczej. W demokracji nie możemy się wstydzić racjonalnych decyzji i zaklinać rzeczywistość - jeżeli fakty i liczby podpowiadają, że powinniśmy wyhamować, to trzeba to zrobić. Gospodarka nie może być układana wyłącznie pod zieloną modę i to, co aktualnie jest trendy; gospodarka jest sferą zbyt poważną, a bezpieczeństwo energetyczne jest zbyt kluczowe, by kierować się wyłącznie modą i ambicjami" - przekonywał europoseł Grzegorz Tobiszowski.