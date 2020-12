W Katowicach powstanie ogród sensoryczny i zielone przystanki

Ogród sensoryczny oraz tzw. zielone przystanki, wiaty i ławki powstaną w Katowicach dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Miasto otrzyma na te przedsięwzięcia ponad 2,1 mln zł.

Chodzi o wypracowanie w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie m.in. w celu zmniejszenia zanieczyszczenia - podał w czwartek katowicki magistrat.

"Katowice są liderem walki o czyste powietrze w naszym regionie. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zazielenianie naszego miasta, m.in. poprzez możliwość partycypacji mieszkańców i tzw. zielony budżet, sadzenie łąk, czy projekt wCOPdrzewo. Dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE możliwa będzie realizacja kolejnych zielonych projektów, m.in. zielonych przystanków i ogrodu sensorycznego w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie wpłyną na polepszenie jakości powietrza w Katowicach" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Podstawowym założeniem UPSURGE jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów, miast czy instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Ma to być nowatorskie podejście do poprawy jakości powietrza w oparciu o naturę.

W projekcie, który będzie realizowany w latach 2021-24, wezmą udział 23 europejskie miasta. Katowice otrzymają 502 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln zł. Zielone inwestycje będą realizowane w tzw. miejskich wyspach ciepła. W rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Tyskiej powstanie zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi, a przy ulicach Chorzowskiej, Jankego i Warszawskiej tzw. zielone przystanki i wiaty - z nową roślinnością i tablicami edukacyjnymi. Z kolei na terenie przed szpitalem w dzielnicy Ochojec powstanie ogród sensoryczny oraz powiększona strefa zieleni. W miejscach planowanych inwestycji powstaną stacje rejestrujące zmiany parametrów środowiska (jak wilgotność, retencja czy temperatura) i reakcję roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Jak wskazała naczelniczka Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice Małgorzata Domagalska, dzięki udziałowi w projekcie lokalne władze będą miały możliwość sfinansowania pilotażowych działań, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy związanej z wyzwaniami współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu.

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach - wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych, spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe, oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej. Jak przekonują urzędnicy, przedsięwzięcie pozwoli m.in. na badanie reakcji roślin na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.) i tym samym wykorzystanie ich jako wskaźnika jakości życia w przestrzeniach miejskich.