W Katowicach powstanie w br. ponad 13 km nowych tras rowerowych

Ponad 13 kilometrów nowych tras rowerowych powstanie w tym roku w Katowicach w ramach rozbudowy istniejącej sieci; jedna z nich połączy Giszowiec z Nikiszowcem. Na rozbudowę infrastruktury dla cyklistów miasto przeznaczy około 13 mln zł – podał we wtorek lokalny samorząd.

"Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, a jednoślady traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Każdego roku rozwijamy sieć wypożyczalni i przeznaczamy znaczne środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 13 mln zł" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak dodał, dzięki takim inwestycjom pod koniec 2020 roku było blisko 180 km tras. Władze Katowic planują docelowo połączenie wygodnymi drogami rowerowymi wszystkich dzielnic miasta z centrum.

Magistrat zaznacza, z kluczowe z punktu widzenia komunikacyjnego będą dwie drogi rowerowe. Jedna z nich połączy ul. Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) z osiedlem Paderewskiego (ul. Graniczna i Pułaskiego). Ta trasa będzie liczyć będzie 1,5 km, zakładany koszt jej budowy to ok. 1,9 mln zł. Druga trasa, o długości 2,4 km, połączy Giszowiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł. Jeszcze w obecnym kwartale ogłoszone zostaną przetargi na roboty budowlane dla obu tych inwestycji.

Kolejna trasa, o długości 1,4 km połączy śródmiejską strefę "Tempo 30" z węzłem przesiadkowym Brynów. Ma służyć rowerzystom podróżującym z południowych dzielnic do centrum. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, trasa ma powstać do końca września. Inny z realizowanych projektów ma ułatwić ruch rowerowy pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka od strony deptaka prowadzącego wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Planowana jest budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 4,3 mln zł. Początek realizacji inwestycji ma nastąpić z końcem roku.

Wśród tegorocznych planów inwestycyjnych jest również m.in. droga rowerowa przez Podlesie, która połączy istniejącą trasę na ul. Zaopusta i trasę w biegu ul. Armii Krajowej z granicą dzielnicy przy ulicy Hortensji. Długość tej ścieżki wyniesie około 500 m. Inwestycja będzie kosztować ponad 700 tys. zł i będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. W połowie marca została oddana do użytku licząca ponad kilometr droga rowerowa wzdłuż ul. Lotnisko, ułatwiająca rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. W kolejnych latach stanie się ona fragmentem znacznie większej drogi rowerowej, która połączy os. Paderewskiego z Nikiszowcem.

W tym roku kontynuowana jest budowa też ścieżki rowerowej wzdłuż alei Korfantego na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. Inwestycja zostanie ukończona w drugim kwartale bieżącego roku i pozwoli nie tylko skomunikować północne dzielnice miasta z Parkiem Śląskim, ale będzie też stanowić fragment drogi rowerowej, którą w przyszłości z tej części miasta będzie można dojechać do centrum.

Według danych magistratu, w latach 2014-2020 w Katowicach powstało ponad 37 km nowych dróg rowerowych. Od 1 kwietnia mieszkańcy mogą korzystać z katowickiej sieci rowerów miejskich. Tego dnia zostało oddanych do ich dyspozycji 71 stacji finansowanych przez miasto, w tym dwie nowe, zlokalizowane przy centrach przesiadkowych Brynów i Zawodzie, oraz 14 stacji sponsorskich firm współpracujących z miastem. W kolejnych miesiącach miasto planuje uruchamianie następnych punktów wypożyczania rowerów, z tego dwa w ramach budżetu obywatelskiego. Samorząd zakłada, że docelowo system będzie liczył w tym roku 107 stacji.

