W Katowicach rusza IGF – globalna dyskusja o rozwoju internetu

Pięciodniowy Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021 rozpoczyna się w poniedziałek w Katowicach. W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele ONZ, rządów, organizacji pozarządowych i biznesu z całego świata. Do udziału w wydarzeniu (na miejscu i online) zarejestrowało się ok. 5,7 tys. osób.

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim "Internet United". Jest to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

W Szczycie, poza przedstawicielami polskiego rządu: premierem Mateuszem Morawieckim czy sekretarzem stanu ds. cyfryzacji w KPRM Januszem Cieszyńskim, udział wezmą przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, na czele z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych Liu Zhenminem i wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet-Jerią.

Ponadto swój udział potwierdziło także: ok. 30 ministrów z całego świata odpowiedzialnych za cyfryzację, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Prezydent RP Andrzej Duda ma być gościem online.

Program tzw. "dnia zero" Szczytu Cyfrowego (6 grudnia) oraz jego fazy głównej (7-10 grudnia) to łącznie kilkaset różnych aktywności, w tym warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To również sesje z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych.

Temat przewodni dyskusji w pierwszym dniu Szczytu Cyfrowego - "dniu zero", to globalne ożywienie gospodarcze. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia 7 grudnia - zaplanowano m.in. sesje parlamentarną i parlamentarny okrągły stół nt. podejścia legislacyjnego do cyfrowej przestrzeni zorientowanej na użytkownika, który ma otworzyć wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Od wtorkowego popołudnia do piątkowego popołudnia przewidziano ok. 300 paneli poświęconych kwestiom obecnych i przyszłych technologii, legislacji, technologiom cyfrowym czy infrastrukturze. Dużo uwagi ma być poświęconej wykorzystaniu sieci przez administrację i biznes. Pojawią się wątki związane z kompetencjami w świecie cyfrowym czy dotyczące cyberbezpieczeństwa.

W programie IGF 2021 znajdują się też warsztaty zaproponowane przez osoby ze wszystkich stron świata. Swój pomysł mógł zgłosić każdy. ONZ wybrało 83 warsztaty, dotyczące m.in. ochrony dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-commerce, cyfrowych praw i obowiązków, czy wolności słowa w internecie.

Szczyt pod egidą ONZ łączy pięć grup interesariuszy, układających przyszłość cyfrowego świata: biznes, administrację, świat nauki, organizacje pozarządowe i technologiczne. Wątkiem wiodącym ma być jednak zaangażowanie młodych ludzi: organizatorzy chcą ich zaprosić do spotkania się z ekspertami z całego świata, ministrami cyfryzacji, przedstawicielami Komisji Europejskiej i ONZ.

