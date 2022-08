W kolejnej bazie paliw PERN odprawa online przez aplikację eKiosk

Baza paliw w Boronowie to trzeci tego typu obiekt PERN, gdzie kierowcy mogą awizować odbiór produktu i przygotować bilet wjazdowy, bez wychodzenia z samochodu, poprzez aplikację eKiosk na smartfonach. Wcześniej rozwiązanie to wprowadzono w bazach paliwowych spółki w Rejowcu i Koluszkach.

Informując o wdrożeniu nowego systemu w kolejnej bazie paliw PERN, spółka przypomniała, że aplikacja eKiosk umożliwia kierowcy m.in. wgląd w przygotowane dla niego dyspozycje, podgląd aktualnej sytuacji w bazach paliw, czy rezerwację godziny załadunku i przygotowanie biletu wjazdowego.

"Baza paliw w Boronowie to trzecia lokalizacja PERN, gdzie kierowcy mogą już awizować odbiór paliwa i przygotować bilet wjazdowy na teren obiektu poprzez aplikację dostępną na ich smartfonach, bez wychodzenia z auta" - ogłosiła w czwartek spółka. Z tego ułatwienia, jak zaznaczono w informacji, korzystają już kierowcy także w bazach paliw w Rejowcu i Koluszkach.

"Wszystkie funkcjonalności aplikacji eKiosk są sukcesywnie uruchamiane wraz z modernizacją systemów spedycyjnych kolejnych baz paliw. Obecnie konta w aplikacji założyło już 400 kierowców, którzy tylko w lipcu przygotowali z wykorzystaniem eKiosku ponad 700 transportów" - powiedział Tomasz Domański, kierownik działu obsługi klienta PERN, cytowany w komunikacie spółki.

PERN podkreślił, że aplikacja eKiosk to innowacyjne rozwiązanie na rynku paliw przygotowane przez tę spółkę, które "uzupełniło zestaw narzędzi dostępnych dla kontrahentów" realizujących odbiory w jej bazach paliw, jak Portal dla Przewoźników oraz awizacje odbiorów na konkretną godzinę.

"PERN pracuje, by udostępnić rozwiązanie także w innych obiektach" - zaznaczono w informacji. Według spółki odprawy online to skuteczny sposób pozwalający oszczędzić czas i zwiększyć efektywność operacji.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Obecnie PERN posiada 19 baz paliwowych, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych.

