W kolejnych miesiącach z polskim PMI lepiej nie będzie?

Od ponad półtora roku spadają zamówienia eksportowe; tempo tego spadku jest rekordowe i wszystko wskazuje na to, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie - oceniła w poniedziałkowym komentarzu do PMI dr Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan.

Wskaźnik PMI dla Polski w lutym był na poziomie 48,2 pkt. wobec 47,4 pkt. w styczniu i wobec prognozy PAP Biznes na poziomie 48,0 pkt. - podała firma Markit.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan zaznaczyła, że 16. miesiąc z rzędu jesteśmy pod neutralnym progiem 50 punktów. "Wziąwszy pod uwagę, że badanie przeprowadzone w połowie lutego ledwie w niewielkim stopniu uwzględniało znaną dzisiaj skalę problemów wynikających z wybuchu COVID-19, na dziś można powiedzieć z pewnością, że w najbliższym kwartale lepiej nie będzie" - oceniła dr Buchholtz.

W świetle ocen analityków IHS Markit, jak wskazała, dzisiejszy wynik "in plus ciągnie czas dostaw". "Długie czasy dostaw typowo odzwierciedlają popyt przekraczający bieżące moce produkcyjne. Tymczasem w obecnym przypadku opóźnienie w dostawach jest skutkiem wstrzymania działalności" - wyjaśniła.

Zdaniem dr Buchholtz wielkość wskaźnika jest błędnie klasyfikowana jako zjawisko pozytywne. "Można zatem oczekiwać, że komentarze w najbliższych tygodniach będą wyłączać ten efekt z ogólnej oceny wskaźnika" - wskazała.

Jak wyjaśniła, wynik PMI obrazuje cykliczne własności koniunktury. "Wskaźnik nowych zamówień, a co za tym idzie, również wskaźnik produkcji jest na wyraźnym minusie" - zauważyła. Dodała, że poprawa na tle danych z ostatniego półrocza jest umiarkowana, a wynik "ciągną w dół" spadające niezmiennie od ponad półtora roku zamówienia eksportowe. "Tempo tego spadku jest rekordowe" - podkreśliła.

Zdaniem ekspertki w niekorzystnej sytuacji jest przetwórstwo przemysłowe, z długimi łańcuchami dostaw. "Opóźnienia w dostawach surowców uniemożliwiają krajową produkcję, ale, co gorsza - gospodarki odbiorców polskich komponentów i wyrobów, którzy są na froncie walki z koronawirusem, również nie dają nadziei na wyjście ze spowolnienia obronną ręką" - oceniła.