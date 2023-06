W końcu przestajemy pracować na państwo, a zaczynamy na siebie

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada 21 czerwca, wynika z obliczeń Centrum im. Adama Smitha. Tego dnia Polacy kończą spłacać "podatkowy dług" względem państwa i zaczynają pracować tylko na siebie.

W 2023 roku Dzień Wolności Podatkowej, jak poinformowało Centrum im. Adama Smitha, przypada 21 czerwca.

Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin, podało Centrum im. Adama Smitha.

Eksperci Centrum przy okazji ogłoszenia Dnia Wolności Podatkowej przedstawili również postulaty potrzebnych ich zdaniem zmian w systemie podatkowym.

W 2023 roku Dniem Wolności Podatkowej jest 21 czerwca, ogłosili na wtorkowej (20 czerwca) konferencji prasowej eksperci Centrum im. Adama Smitha, którzy tego typu wyliczeń dokonali już po raz trzydziesty.

Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada później

W 2022 roku, jak wynika z ich obliczeń, na opłacenie wszystkich danin pracujemy 171 dni z 365, to jest o 8 dni dłużej, niż w roku 2022. W zbliżonym terminie do obecnego Dzień Wolności Podatkowej przypadał w czerwcu 1998 roku – 22 dnia tego miesiąca, w 2002 – 24; w 2004 – też 24; w 2005 – 23; w 2012 – podobnie 21; w 2013 – 22 oraz w 2021 roku – 22.

- Dzień Wolności Podatkowej pokazuje poziom obciążeń statystycznego obywatela na rzecz państwa - powiedział WNP.PL prof. Robert Gwiazdowski, przewodniczącego Rady Centrum im. Adama Smitha.

Jak wyjaśnił, do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżetu państwa, wydatków samorządów, rządowych funduszy celowych itp.) do Produktu Krajowego Brutto.

W 2023 roku mamy większy udział wydatków publicznych w PKB

Późniejsze obchody Dnia Wolności Podatkowej w 2023 roku wynikają ze zwiększenia udziału wydatków publicznych. W zeszłorocznym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa zakładano ich udział w PKB w 2023 roku na poziomie 43,6 proc.; w tegorocznym planie zakłada się je już na poziomie 46,6 proc., podali eksperci Centrum im. Adama Smitha.

- W tym roku spotykamy się później niż w roku ubiegłym, bo jednak obciążenia podatkowe zostały nam dołożone. Obliczając Dzień Wolności Podatkowej, patrzymy na planowane w danym roku w ustawie budżetowej wydatki publiczne. To jest naszym zdaniem najlepsza forma sprawdzenia, na ile państwo musi obciążyć swoich obywateli. Bo państwo nie ma innych pieniędzy niż te, które w taki czy inny sposób, prędzej czy później, pobierze od swoich obywateli - podkreślił w rozmowie z WNP.PL prof. Gwiazdowski.

- Co prawda są takie teorie, które mówią, że państwo ma swoje własne pieniądze, ale w takim razie, jak to się dzieje, że ciągle potrzebuje naszych - dodał ironicznie przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha.

Zdaniem Centrum im. Adama Smitha polski system podatkowy potrzebuje zmian

Przy okazji Dnia Wolności Podatkowej Centrum im. Adama Smitha przedstawiło, jak co roku, postulaty dotyczące potrzebnych zmian w systemie podatkowym w Polsce:

uwolnienie pracy od opodatkowania ZUS, składkami i podatkami. Minimum to zwolnienie z obciążeń dodatkowej pracy oraz pracy w nadgodzinach, aby zwiększyć motywację przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc, a obywateli do wytężonej pracy.

likwidacja tzw. podatku Belki, który przy ciągle realnie ujemnych stopach procentowych oraz nadzwyczajnie wysokiej inflacji jest dziś podatkiem od inflacji. Rząd ma rosnące potrzeby pożyczkowe. Likwidując podatek od zysków kapitałowych, a dziś od inflacji, może zwiększyć zainteresowanie swoimi papierami dłużnymi i tym samym zrepolonizować dług.

utrzymanie zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców (samozatrudnionych), a docelowo przeniesienie ich do systemu KRUS. Działalność mikroprzedsiębiorców jest podobna co do skali do działalności rolniczej, dlatego należy zrównać te grupy zawodowe w zasadach ubezpieczenia społecznego oraz wysokości płaconych podatków.

likwidacja opodatkowania rządu przez samego siebie i transferów, które dokonuje w ramach finansów publicznych np. nie tylko emerytur (wszystkich, bez względu na wysokość), rent i zasiłków, ale wszystkich wynagrodzeń dla urzędników sfery publicznej.

przeprowadzenie uczciwej prywatyzacji dla obywateli polskich „martwego kapitału” (będącego własnością Skarbu Państwa i samorządów), po to, żeby zwiększyć produktywność gospodarki narodowej – wykorzystując rezerwy proste.

Te postulaty nie zmieniają się od lat, zauważył przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha.

- Tkwimy w ułudzie ważności podatków dochodowych, które wcale nie są ważne, w ułudzie potrzeby progresji podatkowej, która na dobrą sprawę w Polsce przyczyniła się do wojny pomiędzy podatnikami a państwem. Nauczyła podatników oszukiwać państwo, dlatego że została źle skonstruowana. Konsekwencje tego, że oszukiwanie na podatkach jest uczciwą działalnością, bo tak naprawdę polega na obronie swojego majątku przed nieuczciwym państwem, do dzisiaj w Polsce pokutuje - podkreślił prof. Gwiazdowski.

Dysproporcje widoczne w polskim systemie podatkowym

Na inny problem polskiego systemu podatkowego zwrócił uwagę biorący udział online w konferencji Centrum im. Adama Smitha Rafał Brzoska, prezes i współzałożyciel InPostu.

- W zeszłym roku, jak również przez ostatnie trzy lata, podatki CIT, które InPost odprowadził do polskiego budżetu, były większe niż suma wszystkich podatków CIT odprowadzanych przez naszą konkurencję zagraniczną działającą w Polsce razem wziętą. Tajemnicą poliszynela jest to, że w biznesie logistycznym tak naprawdę największe pieniądze zarabia się na przesyłkach międzynarodowych. My takich usług nie świadczymy, ale nasi konkurenci tak i centra kosztów generują w krajach takich jak Polska, a centra zysków w krajach macierzystych. To między innymi właśnie dlatego widzimy tak dużą dysproporcję pomiędzy nami a nimi. Chociażby niemiecki DHL w Polsce odprowadza raptem kilkanaście milionów złotych podatku versus ponad 200 mln zł, które odprowadza InPost. Natomiast w Niemczech generuje miliardowe dochody dla budżetu niemieckiego w związku z odprowadzanymi tam podatkami - mówił Brzoska.

Zdaniem szefa InPostu jest to powód do niepokoju.

- Każda dysproporcja, która powoduje, że duży podmiot polski, który płaci podatki w swoim kraju, ma po drugiej stronie konkurentów najprawdopodobniej niedziałających transparentnie, budzi wątpliwości i na pewno nie buduje patriotyzmu gospodarczego - podkreślił Brzoska.

Jak dodał, w tym zakresie również potrzebna jest zmiana systemu podatkowego.

- Marzę o prostych, przejrzystych podatkach, równych dla wszystkich w zakresie braku możliwości dokonywania transferów poza granice kraju, w którym są osiągane dochody - podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl