W konsultacjach: projekt programu zwalczania salmonelli u indyków hodowlanych

Od 1 stycznia 2020 r. ma rozpocząć się realizacja „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" w latach 2020-2022. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do prac rządowych, uwagi można zgłaszać do 9 grudnia br. .

"Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych realizowany jest już od 2010 r. W 2018 r. W 2018 r. zbadano 273, objętych tym programem stad, w żadnym nie wykryto salmonelli. Zwalczanie salmonellozy u indyków jest unijnym programem, którego celem jest wyeliminowanie zakażenia tą bakterią,

Zwalczanie salmonelli, tak jak w poprzednich latach, będzie realizowane przez obowiązkowe badania wszystkich stad indyków hodowlanych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w tej sprawie. W przypadku gdy pobranych w próbkach zostanie wykryty objęty programem serotyp Salmonella, zakażone stado będzie likwidowane, a padłe lub zabite indyki mają być unieszkodliwione, jaja zniszczone. Pasze, materiały ściółkowe, odchody i inne przedmioty mają być oczyszczone i odkażone. Istotne dla uniknięcia zakażenie salmonellą jest stosowanie przez hodowców zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w stadach indyków hodowlanych.

Osiągnięcie unijnego celu w odniesieniu do stad indyków hodowlanych w naszym kraju, to uzyskanie dodatniego wyniku badania laboratoryjnego do 1 proc. lub poniżej tej wartości.

Badania na obecność salmonelli w stadach indyków rzeźnych i hodowlanych przeprowadzone w Polsce w latach 2006 i 2007 pokazały, że odsetek stad zakażonych indyków rzeźnych wyniósł 24 proc., natomiast w stadach indyków hodowlanych pałeczek Salmonella nie wykryto.

Salmonellą często zakażają się ludzie, dochodzi do nich najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, m.in. jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, w tym drobiowych.

Główną korzyścią z realizacji programu dla właścicieli stad indyków hodowlanych oraz podmiotów zajmujących się obrotem nimi będzie możliwość prowadzenia swobodnego handlu oraz wywozu indyków hodowlanych, jaj wylęgowych oraz piskląt do państw poza unijnych.

Szacowane koszty realizacji programu w 2020, 2021 oraz 2022 r. wyniosą 342 tys. zł. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu Polska będzie występowała z wnioskiem o współfinansowanie programu ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 75 proc. kosztów kwalifikowanych tj. o ok. 250 tys. zł.