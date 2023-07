W Kościele w Polsce w niedzielę rozpoczyna się XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W Kościele katolickim w Polsce 23 lipca rozpoczyna się XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. W tym roku obchodzony jest pod hasłem "Z Kościołem na misyjnych drogach". Towarzyszy mu organizowana przez MIVA Polska akcja św. Krzysztofa – jeden grosz za jeden bezpiecznie przejechany km na środki transportu dla misjonarzy.

Tydzień św. Krzysztofa obchodzony jest z okazji wspomnienia patrona kierowców i podróżnych, które przypada w Kościele 25 lipca. W niedzielę mszy św. inaugurującej obchody w Dobrzyniewie Kościelnym będzie przewodniczyć ordynariusz diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej biskup Tadeusz Kusy. Po liturgii zaplanowany jest piknik z udziałem misjonarzy.

W liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, 25 lipca, msza św. w intencji kierowców zostanie odprawiona o godz. 13.30 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

"Znak błogosławieństwa kierowców i poświęcenia pojazdów ma mobilizować do mądrego korzystania z pojazdów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa drogowego" - zaznaczył przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Piotrowski. Dodał, że jest to także okazja do wsparcia misjonarzy z Polski, którzy w realizacji swojego posłannictwa potrzebują środków transportu.

"W bardzo wielu miejscach, gdzie posługują misjonarze, trudno liczyć na inny rodzaj transportu poza własnym. W związku z tym jego brak oznacza w praktyce pozostawienie ludzi bez sakramentów, opieki duchowej i wsparcia materialnego, a chorych - koniecznej pomocy - powiedział bp Piotrowski.

Przypomniał, że co roku, w Tygodniu św. Krzysztofa - jedna z agend komisji KEP ds. misji - MIVA Polska zaprasza kierowców i użytkowników pojazdów do udziału w akcji św. Krzysztof - jeden grosz za jeden kilometr na pojazdy misyjne.

"Każdy kierowca może złożyć w formie podziękowania za szczęśliwe podróże oraz opiekę i błogosławieństwo Boże podczas jazdy dobrowolne wsparcie na zakup pojazdów dla misji" - wyjaśnił biskup.

Forma składki w parafiach zależy od miejscowych zwyczajów i odbywa się przy okazji święcenia pojazdów lub do puszek po liturgiach niedzielnych w czasie Tygodnia św. Krzysztofa.

"Z wpłat z diecezji z ubiegłego roku zebrano 3 mln 920 tys. 595 zł. To o 64 tys. 858 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy zebrano 3 mln 855 tys. 736 zł" - powiedział PAP dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki. Zaznaczył, że "najwięcej wpłaciła archidiecezja krakowska - 450,5 tys. zł, która ma 448 parafii. Na drugim miejscu znalazła się diecezja tarnowska mająca 454 parafie, która przesłała do MIVA Polska 287 tys. 984 zł, a licząca 414 parafii archidiecezja poznańska przekazała ponad 256 tys. zł".

"Najmniej w 2022 r. z akcji przekazała do MIVA Polska archidiecezja lubelska - 6,9 tys. zł" - poinformował.

W ubiegłym roku dzięki zebranych ofiarom MIVA Polska zrealizowała 88 projektów na zakup 844 różnych pojazdów w 28 krajach świata.

W Afryce i na Madagaskarze zrealizowano 51 projektów w 19 krajach (najwięcej w Tanzanii - 10, Republice Środkowoafrykańskiej - 9 i w Kamerunie - 9).

W Ameryce Łacińskiej zrealizowano 29 projekty w 9 krajach (najwięcej w Peru - 8 i Ekwadorze - 6); W Azji MIVA Polska zrealizowała 8 projektów w dwóch krajach - Kazachstanie - 7 i na Filipinach - 1.

Bp Piotrowski poinformował, że w 2022 r. MIVA Polska dla krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej kupiła łącznie: 41 samochodów, w tym 3 busy i jeden ambulans do misyjnego szpitala w Kamerunie; 42 motocykle (23 - do posługi misjonarzy i 19 - do posługi katechistów misyjnych); jeden quad, jedna łódź motorowa i jeden moto-furgon medyczny.

Ponadto katechiści współpracujący z polskimi misjonarzami i misjonarkami otrzymali 310 rowerów. Niepełnoprawnym na misjach przekazano 447 wózków inwalidzkich. Rozpoczęto też budowę Pływającej Przychodni - Corazón de Polonia (Serce z Polski), przeznaczonej do użytku w peruwiańskiej Amazonii.

Łącznie na pomoc w 2022 r. wydano 3 mln 716 tys. 945 zł.

MIVA (Mission Vehicle Association) jest stowarzyszeniem działającym na rzecz misyjnych środków transportu. Organizacje tego typu działają w wielu krajach, wspierają się i uzupełniają w pozyskiwaniu środków transportu dla misjonarzy na całym świecie. MIVA Polska powstała w 2000 r. i jest jedną z agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Poza akcją św. Krzysztofa MIVA Polska organizuje także akcje: "Ratujemy życie - misyjny ambulans"; "Odblaski życia" (promującą noszenie elementów odblaskowych po zmroku); "Z Ewangelią na motorze" (zachęcającą motocyklistów do wsparcia zakupu motocykli dla misjonarzy) oraz "uCZYNek WIARY" (zbiórka na rowery dla katechistów w Afryce).

