W KPO założono wsparcie dla zakupu pasażerskiego taboru kolejowego

Pasażerski tabor kolejowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma otrzymać 965 mln euro wsparcia, z czego 482,5 mln euro ma być przeznaczone na dofinansowanie zakupu 38 składów typu PUSH-PULL - wynika z opublikowanego w piątek KPO.

Również 482,5 mln euro ma być przeznaczone na wydatki w ramach procedury konkursowej na tabor regionalny. Dodatkowo na pasażerski tabor kolei regionalnej przewiduje się przeznaczenie 500 mln euro dla kolei regionalnych w ramach mechanizmu pożyczkowego.

Jak podano w KPO, na podstawie dotychczasowych inwestycji taborowych realizowanych przez PKP Intercity S.A. zakłada się koszt: 115 mln zł za jeden skład PUSH-PULL. Tabor do przewozów regionalnych - na podstawie wybranych dotychczasowych inwestycji taborowych realizowanych przez spółki realizujące regionalne przewozy pasażerskie, szacuje się średnio od 18,1 do 32,9 mln zł za skład elektrycznego zespołu trakcyjnego.

W KPO wskazano, że zakres przedmiotowy projektu składa się z inwestycji w pasażerski tabor kolejowy do przewozów międzywojewódzkich i regionalnych. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie pojazdy zeroemisyjne tj. zasilane energią elektryczną lub hybrydowe wykorzystujące obok energii elektrycznej inne zeroemisyjne rozwiązania.

W ramach inwestycji na poziomie ponadregionalnym planowane jest wsparcie finansowe PKP Intercity SA w celu zakupu 38 pociągów PUSH-PULL tzn. 7-wagonowych składów piętrowych wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi.

Z kolei wsparcie dla taboru do przewozów regionalnych (około 70 pociągów) zostanie udzielone w ramach otwartego, konkurencyjnego postępowania konkursowego zapewniającego równy udział wszystkich zainteresowanych podmiotów spełniających kryteria. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne nowych pojazdów będą spełniały wymagania odpowiednich norm, będą zgodne z właściwymi wymogami technicznymi oraz, będą one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy, musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

