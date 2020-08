W KPRM inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Gospodarki Wodorowej

W piątek zainaugurowano działalność Międzyresortowego Zespołu ds. Gospodarki Wodorowej, którego koordynatorem został pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej i szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubow. Wkrótce do prac zespołu zostaną zaproszone firmy i jednostki badawcze.

Kubow przekazał PAP, że działania Zespołu pomogą zintegrować w jednym miejscu prace prowadzone w resortach klimatu, rozwoju, infrastruktury oraz nauki w kierunku kompleksowych dokumentów strategicznych. "Mają też za zadanie nadać odpowiedni impet w wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii o ogromnym potencjale rozwojowym" - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że do końca 2020 r. planowane jest przyjęcie Polskiej Strategii Wodorowej, która wyznacza główne kierunki rozwoju w zakresie wytwarzania, transportu, magazynowania oraz zastosowania tego pierwiastka.

Zapowiedział też, że wkrótce do prac zespołu zostaną zaproszone firmy i jednostki badawcze.

"Polska jest jednym z największych producentów wodoru w Europie. Stanowi to doskonały potencjał do budowy nowych elementów łańcucha wartości gospodarki wodorowej i wykorzystania tego pierwiastka jako nośnika energii" - wskazał minister.

"Wodór może odegrać istotną rolę w transformacji energetycznej, a także odbudowie gospodarki i uruchomienia nowej gałęzi gospodarki, co wiąże się z nowymi inwestycjami i powstawaniem wielu miejsc pracy" - ocenił Kubow.

Na początku lipca minister klimatu Michał Kurtyka informował, że jesienią do konsultacji powinna trafić Strategia wodorowa do roku 2030. Tłumaczył wówczas, że główne cele strategii to stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Kurtyka dodawał, że celem strategii jest m.in. budowa instalacji na wodór o mocy 2-4 GW.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego.