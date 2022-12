W Kraków Airport sytuacja wróciła do normy po porannych opóźnieniach lotów

Sytuacja na lotnisku Kraków Airport w piątek przed południem wróciła już do normy po porannych opóźnieniach samolotów wynikających z sytuacji meteorologicznej w całej Europie. Samoloty przylatujące i odlatujące notowały blisko półgodzinne opóźnienia.

"Sytuacja wróciła do normy, samoloty startują i lądują już bez większych opóźnień" - poinformowała PAP rzeczniczka portu Natalia Vince. Według niej w drodze do Krakowa są już dwa samoloty z Londynu, które decyzją przewoźników wcześniej były przekierowane do Poznania.

W piątek rano praktycznie wszystkie startujące samoloty odnotowały opóźnienia sięgające kilkunastu-kilkudziesięciu minut. Podobnie było z przylotami.

Według rzeczniczki na krakowskim lotnisku pada śnieg, ale służby lotniskowe na bieżąco w należytym stanie utrzymują pas startowy i drogi kołowania samolotów.

"Wciąż pada śnieg, dlatego prosimy pasażerów o obserwowanie i zwracanie uwagi na komunikaty wydawane przez przewoźników" - zaznaczyła Vince.

