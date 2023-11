W kryzysowych czasach wsparcie biznesu jest na wagę złota

W kryzysowych czasach rośnie rola instytucji rozwoju. Doskonale wiedzą to Francuzi, Niemcy i Szwedzi. Polska także ma własny wehikuł rozwoju innowacyjnej gospodarki, który pomaga też w największym wyzwaniu, czyli w zielonej transformacji gospodarki.

Wszystkie liczące się kraje mają wyspecjalizowane agendy wsparcia rodzimego biznesu i choć instytucje te różnią się w zakresie swojego mandatu, obszarów działania i struktury organizacyjnej, to łączy je ten sam cel, czyli promowanie rozwoju gospodarczego i innowacji w swoich krajach.

Polska nie odbiega tu od europejskiej stawki i także ma własny system instytucji rozwoju, dzięki któremu polskie firmy mogą konkurować na europejskim i światowym rynku z rywalami z Niemiec, Francji, Szwecji czy Czech.

Instytucji rozwoju w niepewnych czasach pełnią kluczową rolę w wypełnianiu luk inwestycyjnych oraz promowaniu wzrostu gospodarczego, w szczególności w obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.

Żyjemy w turbulentnych czasach. Piętrzące się wyzwania, takie jak pandemia, wybuch wojny na Ukrainie, który pociągnął za sobą kryzys energetyczny i inflacyjny, są gigantycznym sprawdzianem dla gospodarki i przedsiębiorców, którzy muszą zdawać trudny egzamin z działania w warunkach skrajnej niepewności.

W takich realiach wyjątkowo sprawdza się wsparcie ze strony państwowych instytucji rozwoju. I nie chodzi tu o interwencjonizm, ale o dawanie firmom i to zarówno tym dużym, jak i tym najmniejszym, skutecznych narzędzi do rozwoju. Dlatego wszystkie liczące się kraje mają wyspecjalizowane agendy wsparcia rodzimego biznesu.

W największych europejskich krajach państwo jest aktywne w gospodarce

W Niemczech od 1948 r. działa wielki wehikuł rozwoju KfW Bankengruppe, który tylko w 2022 r. zapewnił finansowanie o wartości prawie 167 mld euro. Z tego 33 proc. przeznaczono na działania związane z klimatem i ochroną środowiska. Instytucja wspiera przedsiębiorców, firmy i instytucje publiczne w procesach inwestycyjnych, a także zapewnia kapitał wysokiego ryzyka dla innowacyjnych firm technologicznych w Niemczech. Zajmuje się także finansowaniem eksportu i zagranicznych projektów niemieckich firm na światowych rynkach.

Podobną rolę odgrywa we Francji agencja Business France, która wspiera rozwój francuskiego biznesu zarówno na krajowym rynku, jak i na globalnej scenie. W Szwecji z kolei działa Kommuninvest, w Irlandii Irish Strategic Investment Fund a tuż za naszą południową granicą - czeski Narodni Rozvojova Banka.

I choć instytucje te różnią się w zakresie swojego mandatu, obszarów działania i struktury organizacyjnej, to łączy je ten sam cel, czyli promowanie rozwoju gospodarczego i innowacji w swoich krajach. Działają jako narzędzia państwa, które mają na celu wspieranie przedsiębiorczości, inwestycji i innowacji, a także tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

Polska też ma swój wehikuł rozwoju innowacyjnej gospodarki

Polska nie odbiega tu od europejskiej stawki i także ma własny system instytucji rozwoju, dzięki któremu polskie firmy mogą konkurować na europejskim i światowym rynku z rywalami z Niemiec, Francji, Szwecji czy Czech.

W Polsce działa sieć instytucji rozwoju. W jej skład wchodzą: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W samej Grupie Kapitałowej PFR działa pięć wyspecjalizowanych spółek, które oferują konkretne instrumenty rozwojowe i narzędzia, które zwiększają potencjał polskich firm – inwestują, także we współpracy z inwestorami prywatnymi, w ich rozwój na różnych etapach działalności, współfinansują kapitałową ekspansję na międzynarodowych rynkach, wspierają innowacje, odpowiadają za realizację programu PPK. PFR SA przy tym pełni tu rolę integratora i koordynatora działalności wszystkich tych instytucji.

W pandemii tarcze i opracowane na ten czas programy pomocowe PFR pozwoliły polskim firmom przetrwać covidowy kryzys. Ale misja Grupy Kapitałowej PFR to zdecydowanie więcej niż doraźne działania. Filarami nowoczesnej gospodarki są dziś innowacje, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój. Bez odpowiedniego finansowania oraz narzędzi promocji gospodarki trudno byłoby osiągnąć postępy w tych kluczowych obszarach. Dlatego instytucje GK PFR dostarczają kapitał, by wzmacniać budowę gospodarki przyszłości, która będzie trwała, efektywna i zrównoważona. Kluczowa staje się też misja grupy w obszarze zielonej transformacji, która jest jednym z największych wyzwań gospodarczych.

Projekty infrastrukturalne i samorządowe ze wsparciem instytucji rozwoju

Wiele inwestycji Grupy PFR o strategicznym znaczeniu dla gospodarki realizowanych jest za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza PFR TFI. Łącznie to 13 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których aktywa wyniosły na koniec września 2023 r. 14,6 mld złotych.

W ten sposób PFR zapewnia kapitał na ambitne projekty polskich przedsiębiorstw. Przykładem może tu być budowa ośrodka turystycznego nad Soliną, który realizują Polskie Koleje Linowe (PKL). Od 2019 r. właścicielem PKL jest PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 110 mln zł i w tym roku została uruchomiona tam kolej linowa.

PFR pracuje także na rzecz samorządów, angażując się w realizowane przez nie projekty w formule partnerstwa prywatno-publicznego. Na tym obszarze skoncentrowany jest Fundusz Inwestycji Samorządowych, w ramach którego prowadzonych jest łącznie kilkanaście projektów w polskich miastach, w tym m.in. w Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Limanowej.

Jak podsumowuje PFR, do tej pory fundusz zainwestował już ponad pół miliarda złotych w 16 projektów z 13 samorządami. Flagową inwestycją jest „Dobra Energia dla Olsztyna”, w ramach której powstała jedna z najbardziej ekologicznych w Europie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. Obecnie trwa rozruch instalacji. Każdego roku będzie ona w stanie przetworzyć 100 tys. ton odpadów nienadających się do recyklingu w energię, która pozwoli pokryć 35 proc. zapotrzebowania Olsztyna na ciepło.

W tej samej formule PPP Polski Fundusz Rozwoju bierze udział w projekcie Krakowski Szybki Tramwaj, który obejmuje wybudowanie szybkiej i sprawnej sieci transportu zbiorowego, która łączy cechy klasycznego tramwaju i metra. Obok PFR w konsorcjum finansującym projekt uczestniczą banki Pekao oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 1,9 mld zł.

Odrodzenie polskich firm ze wsparciem instytucji rozwoju

Mając na uwadze fakt, że to sektor przedsiębiorstw w głównej mierze napędza rozwój gospodarczy i tworzy innowacje, Grupa PFR aktywnie uczestniczy także w dużych projektach, związanych z finansowaniem strategicznych spółek, które posiadają unikatowe kompetencje i potencjał ludzki oraz technologiczny.

Pesa Bydgoszcz, jeden z największych polskich producentów pojazdów kolejowych, w 2017 roku, mimo rozbudowanego portfela zamówień, stanęła w obliczu problemów płynnościowych które praktycznie uniemożliwiały realizację zleceń. Skala problemów była duża, ale doświadczenie, marka oraz ludzie stanowili i jej wysokim potencjale. Po przejęciu udziałów przez PFR rozpoczęła się restrukturyzacja firmy, która objęła m.in. wdrożenie nowego modelu zarządzania oraz systemu sprzedaży.

Dziś firma może pochwalić się licznymi kontraktami krajowymi i zagranicznymi. Pesa jest jednym z czterech producentów wyłonionych przez Polregio jako dostawcy 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zamówienie warte jest łącznie ponad 7 mld zł. Polska firma dostarczy także zespoły trakcyjne dla przewoźników z Czech, Estonii i Rumunii.

Odzyskanie stabilności pozwoliło także na szeroko zakrojone inwestycje w bydgoskiej Pesie, gdzie powstał największy dział badawczo-rozwojowy w Europie Środkowo-Wschodniej w tej branży. Obecnie firma realizuje też największy w swojej historii program inwestycyjny, który zakłada budowę nowych hal konstrukcyjnych, montażowych i magazynowych oraz wdrożenie nowych technologii w produkcji.

Zielona transformacja to gigantyczne wyzwanie. Sprostanie mu też wymaga odpowiedniego finansowania

Charakter i złożoność zielonej transformacji bywają porównywane do wielkiej rewolucji przemysłowej. To proces epokowy. Światowa gospodarka stoi w obliczu największego wyzwania, jakim jest transformacja energetyczna. Strategicznym programem jest w tym zakresie PFR Green Hub, w ramach którego realizowane są inwestycje w projekty odnawialnych źródeł energii, w tym w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne (PV), farmy wiatrowe, instalacje hybrydowe, zielony transport czy magazyny energii.

W ramach Green Hub PFR koncentruje się zarówno na inwestycjach bezpośrednich, jak i pośrednich, a także na inwestycjach samorządowych oraz zielonym systemie innowacji.

Przez trzy lata działalności PFR Green Hub zawarł umowy inwestycyjne o wartości ponad 800 mln zł, które uaktywniły w Polsce inwestycje na 3 mld zł, głównie w obszarze energii wiatrowej i słonecznej. Kolejne rozpatrywane do realizacji projekty zakładają inwestycje PFR na poziomie ponad 500 mln zł, co przełoży się na ok. 1,7 mld zł nowych inwestycji.

Eksperci szacują, że zielona transformacja tylko sektora energetycznego w Polsce pochłonie do końca tej dekady ponad 130 mld euro, czyli ok. 600 mld zł. Jak widać, przed polską gospodarką stoi gigantyczne wyzwanie i zapewnienie dostępu do stabilnego finansowania będzie strategicznym priorytetem.

Na koniec warto odnieść się do europejskich badań, które potwierdzają kluczową rolę instytucji rozwoju w wypełnianiu luk inwestycyjnych oraz promowaniu wzrostu gospodarczego, w szczególności w obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. Zaś, biorąc pod uwagę rozmiar wyzwań gospodarczych, można powiedzieć wręcz, że ich znaczenie będzie rosło.