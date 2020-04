Ministerstwo i banki komentują inflację. Liczą na spadki cen

W kwietniu inflacja CPI wzrośnie w ujęciu rdr o ok. 4 proc.i 0,6 proc. mdm - napisał w komentarzu resort rozwoju. Dane o inflacji oceniają eksperci Pekao i ING.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. wzrosły rdr o 4,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.- podał w środę GUS.

Marcowy wzrost cen był spowodowany przede wszystkim drożejącą żywnością i wyższymi kosztami związanymi z mieszkaniem. Te dwie kategorie odpowiadały za ponad 70 proc. wzrostu cen - ocenił w środę bank Pekao.

ING w nadchodzących miesiącach spodziewa się spadku inflacji.

"W ocenie MR, w ujęciu miesięcznym, w kwietniu br. wskaźnik cen wzrośnie o ok. 0,6 proc. W porównaniu do kwietnia 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,0 proc. W kolejnych miesiącach spodziewamy się stopniowego wygaszania presji cenowej. W kierunku spadku cen będą oddziaływać niższe ceny surowców, co wpłynie na spadek cen w transporcie o blisko 10 proc. Natomiast w kierunku wzrostu cen mogą oddziaływać ewentualne ograniczenia w łańcuchach dostaw" - napisano.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w marcu o 4,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Marcowy wzrosty - komentarz Pekao



Jak zauważył analityk banku Adam Antoniak w komentarzu do danych GUS, inflacja CPI obniżyła się w marcu do 4,6 proc. rok do roku, z 4,7 proc. rok do roku w lutym. "Odczyt okazał się wyższy od naszej prognozy i konsensusu rynkowego na poziomie 4,4 proc r/r. Ceny towarów wzrosły o 3,8 proc r/r, a ceny usług zwiększyły się o 6,5 proc. r/r." - napisał.



Jak zauważył, pierwszy odczyt inflacji obejmujący okres kwarantanny uwzględnia w głównej mierze ceny zebrane przez GUS jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń w handlu i przemieszczaniu się osób.

"Największe problemy z gromadzeniem danych urząd statystyczny miał w przypadku rekreacji i kultury, zwłaszcza w zakresie turystyki zorganizowanej za granicą, transportu, zdrowia oraz odzieży i obuwia. W kontekście obserwowanych na stacjach cen paliw zaskakująco niska okazała się szacowana przez GUS skala spadku cen paliw" - ocenił.



Antoniak wskazał, że w marcu wzrost cen był głównie spowodowany przez drożejącą żywność (8,6 proc. r/r) oraz wyższe koszty związane z mieszkaniem (5,9 proc. r/r).



"Te dwie kategorie odpowiadały za ponad 70 proc. wzrostu cen konsumpcyjnych ogółem. Wyższe ceny żywności podniosły roczny wskaźnik CPI o 1,97 p.p., koszty związane z mieszkaniem o 1,42 p.p. Niższe ceny w zakresie transportu obniżyły inflację o 0,14 p.p. W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wyniosła 3,6-3,7 proc. r/r. Ostatnie tygodnie przyniosły gwałtowną przecenę cen ropy naftowej na rynkach światowych. Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 17 USD, wobec ok. 70 USD w kwietniu 2019 r" - zauważył.