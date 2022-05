W Łebie będzie działał port serwisowy dla farmy wiatrowej Grupy Orlen na Morzu Bałtyckim

Spółka Baltic Power, powołana do budowy farmy wiatrowej Grupy Orlen na Morzu Bałtyckim, podpisała umowę na dzierżawę terenu, gdzie powstanie baza umożliwiająca rejsy jednostek serwisowych obsługujących ok. 70 turbin. Port w Łebie będzie służył do serwisowania przez minimum 25 lat - podał PKN Orlen.

Informując w czwartek o umowie zawartej przez Baltic Power, koncern przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi założeniami, uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy Orlen planowane jest na 2026 r. Jak podkreślono w informacji, port serwisowy to jeden z kluczowych elementów całej inwestycji.

"Przez minimum 25 lat port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Spółka podpisała umowę na dzierżawę terenu, na którym powstanie baza umożliwiająca rejsy jednostek serwisowych obsługujących około 70 turbin" - przekazał PKN Orlen.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że morska farma wiatrowa Baltic Power to nie tylko kluczowy element zielonej transformacji systemu energetycznego, ale też "znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności Polski". "Dlatego bardzo konsekwentnie i zdecydowanie realizujemy kolejne kroki przybliżające nas do uruchomienia tej inwestycji już w 2026 r." - zaznaczył Obajtek cytowany w informacji prasowej.

Prezes PKN Orlen zwrócił uwagę, że "pozyskanie portu serwisowego jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania inwestycji, która za kilka lat będzie w stanie zasilić nawet milion gospodarstw domowych".

Koncern podał, że wraz z podpisaniem umowy spółka Baltic Power pozyskała teren o powierzchni ok. 1,1 ha, na którym wybudowana zostanie baza do obsługi morskiej farmy wiatrowej. Zgodnie z założeniami baza serwisowa farmy będzie na stałe obsługiwała co najmniej dwie jednostki CTV - Crew Transfer Vessels przeznaczone do transportu personelu serwisowego oraz sprzętu, z których każda z nich może zabrać na pokład jednorazowo do 24 techników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

"Trasę z portu na obszar farmy wynoszącą 16 mil morskich statki będą pokonywały w ok. 40 minut, co stanowi najlepszy wynik spośród wszystkich rozpatrywanych lokalizacji dla bazy" - podkreślono w informacji.

Prezes Baltic Power Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zaznaczyła, że "port serwisowy to jeden z kluczowych elementów całej inwestycji". "Od jego lokalizacji, odległości od obszaru farmy, a tym samym responsywności ekip serwisowych, zależy efektywność jej pracy i stabilność dostaw energii. Port w Łebie najlepiej odpowiada na wszystkie nasze założenia i potrzeby, a przy tym posiada duży potencjał dla dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" - oceniła.

PKN Orlen wyjaśnił, że na terenie portu serwisowego zlokalizowane będą m.in. magazyny części zamiennych warsztaty i przestrzenie biurowe. Jak podał koncern, w bazie w trybie ciągłym będzie pracowało ok. 50 osób odpowiedzialnych za jej utrzymanie, a do ich najważniejszych zadań będzie należało prowadzenie cyklicznych przeglądów turbin, w tym sprawdzanie wydajności, parametrów i zużycia poszczególnych elementów oraz w przypadku takiej konieczności dokonywanie wymian i napraw.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem, inwestycja w Łebie zostanie zrealizowana w latach 2023-2025, a jej szacunkowy koszt wyniesie ok. 20-30 mln zł" - podał koncern. Wspomniał przy tym, że za opracowanie dokumentacji przedprojektowej odpowiedzialna jest firma Antea Polska, która przygotowała m.in. program funkcjonalno-użytkowy bazy i równocześnie wspiera spółkę Baltic Power w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie postępowania na projekt i budowę bazy.

Jak przypomniał PKN Orlen, budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Grupę Orlen i Northland Power. Obszar inwestycji o łącznej mocy do 1,2 GW zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

