W lecie br. rekordowa liczba połączeń Katowice Airport z Ukrainą

W letnim rozkładzie lotów lotniska Katowice znajduje się już siedem tras na Ukrainę, na których oferowanych będzie 19 połączeń tygodniowo, najwięcej dotychczas. W czwartek port podał, że w jego letniej siatce połączeń zadebiutuje ukraińska niskokosztowa linia lotnicza SkyUp.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, prywatny ukraiński przewoźnik SkyUp, który zamierza obsługiwać z lotniska trasę do Kijowa-Boryspola w każdy wtorek, czwartek i sobotę, zainauguruje swoje rejsy 29 maja br. Bilety są już dostępne na stronie skyup.aero.

Połączenia SkyUp do Kijowa-Boryspola to druga trasa na Ukrainę ogłoszona w ostatnim czasie z pyrzowickiego lotniska. W rozkładzie "Lato 2021" nowy kierunek planuje uruchomić również Wizz Air. Inaugurację trasy do Zaporoża, która obsługiwana ma być w każdy wtorek i sobotę, linia zaplanowała na 30 marca br.

"Mając na uwadze pandemię koronawirusa oraz jej negatywny wpływ na aktualną kondycję branży lotniczej, z satysfakcją przyjęliśmy decyzję ukraińskiej linii lotniczej SkyUp o uruchomieniu połączenia z Katowice Airport do Kijowa-Boryspola" - powiedział cytowany przez Adamczyka prezes zarządu katowickiego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"W kontekście Ukrainy warto podkreślić, że Pyrzowice były pierwszym polskim lotniskiem regionalnym, z którego niskokosztowa linia lotnicza uruchomiła połączenie na Ukrainę. Była to trasa Wizz Air do Kijowa, która wystartowała w styczniu 2009 r." - przypomniał Tomasik.

Obecnie w letnim rozkładzie Katowice Airport dostępnych jest siedem tras na Ukrainę. Wizz Air oferuje loty do Kijowa-Żulan, Odessy, Lwowa oraz Zaporoża, Ryanair do Kijowa-Boryspola i Odessy, a SkyUp do Kijowa-Boryspola. Na trasach tych linie lotnicze planują wykonywać łącznie 19 rejsów tygodniowo, czyli najwięcej w historii na kierunkach ukraińskich z Pyrzowic.

W minionych latach Ukraina była szybko rosnącym rynkiem lotniczych przewozów pasażerskich z i do Katowice Airport. W 2017 r. pomiędzy Katowicami a ukraińskimi lotniskami linie przewiozły 54 tys. pasażerów, rok później było ich 100 tys., a w 2019 r. rekordowe dotąd 154 tys. W kryzysowym 2020 r. na rejsach z oraz na Ukrainę obsłużono w Pyrzowicach 66 tys. osób.

Katowickie lotnisko należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w ub. roku ich liczba wyniosła 1,44 mln. Katowice Airport jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

SkyUp Airlines jest prywatną ukraińską linią lotniczą. Wykonuje przewozy czarterowe i niskokosztowe loty regularne. Od marca 2020 r. rozwija również transport cargo. Zaplanowana na lato 2021 r. siatka lotów regularnych uwzględnia 21 państw i ponad 60 kierunków (w tym z Kijowa do Gdańska, Katowic i Łodzi oraz ze Lwowa do Łodzi). Flota samolotów firmy składa się z 11 Boeingów 737.