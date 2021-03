W letnim rozkładzie lotów Katowice Airport 132 trasy

132 trasy regularne i czarterowe do 103 lotnisk zlokalizowanych w 32 państwach na czterech kontynentach zaoferują przewoźnicy lotniczy oraz biura podróży w letnim rozkładzie lotów Katowice Airport, który zacznie obowiązywać w niedzielę 28 marca - podało lotnisko w piątek.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, większość z tych połączeń za sprawą pandemii koronawirusa nie będzie dostępna wraz z wejściem w życie rozkładu letniego, czyli jak co roku od przełomu marca i kwietnia. Zgodnie z zapowiedziami przewoźników i biur część z nich ma być uruchamiana stopniowo, najwięcej w maju i czerwcu. Ze względu na sytuację epidemiczną sieć połączeń może podlegać zmianom.

Ogółem w tegorocznym rozkładzie pasażerowie będą mogli korzystać z 68 tras regularnych do 56 lotnisk w 20 państwach.

Najwięcej, 12 tras regularnych dostępnych ma być do Włoch. Pięć z nich zapewni Ryanair: do Katanii (od 1 maja), Mediolanu-Bergamo (od 1 maja), Bolonii (od 3 maja), Alghero (od 2 czerwca) oraz Trapani (od 3 lipca). Wizz Air zapewni cztery kierunki: Mediolan-Bergamo (od 31 maja), Rzym-Ciampino (od 2 czerwca), Katanię (od 3 czerwca) i Alghero (od 17 czerwca). Włoskie połączenia zaoferuje również debiutujący w Katowice Airport przewoźnik Lumiwings, który z Pyrzowic poleci do Forli (inauguracja 4 czerwca) i Perugii (inauguracja 4 czerwca). Jedną trasę - Olbię (inauguracja 2 czerwca) - obsłużą Polskie Linie Lotnicze LOT.

W letnim rozkładzie dostępnych ma być osiem połączeń regularnych do Grecji. PLL LOT poleci: na Rodos (od 29 maja), Korfu (inauguracja 29 maja), do Salonik (inauguracja 2 czerwca) oraz do Aten (inauguracja 3 czerwca). Wizz Air obsłuży: Ateny (od 3 czerwca), Mykonos (od 14 czerwca) oraz Korfu (od 16 czerwca). Jedną trasę - Ateny (od 2 maja) - zapowiedział Ryanair.

Linie lotnicze w Katowice Airport obsłużą również osiem tras do Wielkiej Brytanii. Wizz Air będzie latał do Londynu-Luton (kierunek już dostępny), Doncaster Sheffield (do 10 kwietnia, potem przerwa do 17 maja), Bristolu (od 17 maja) oraz Liverpoolu (od 31 maja). Ryanair poleci do Londynu-Stansted (od 29 marca), Birmingham (od 1 maja), Edynburga (od 1 maja) oraz Manchesteru (od 2 maja).

Siedem tras regularnych to kierunki hiszpańskie. Wizz Air zapowiedział: Teneryfę (od 28 marca), Fuerteventurę (od 9 maja), Barcelonę (od 31 maja), Castellon (od 1 czerwca), Santander (od 19 czerwca) oraz Palmę De Mallorca (od 25 czerwca). Również PLL LOT będzie latał do Palma De Mallorca (od 2 czerwca).

Na Ukrainę poleci m.in. Wizz Air, jego trasy to: Zaporoże (inauguracja 3 kwietnia, loty do 10 kwietnia, potem przerwa do 1 maja), Kijów-Żuliany (od 31 maja), Lwów (od 1 czerwca) oraz Odessa (od 2 czerwca). Ryanair zaoferuje Kijów-Boryspol (od 2 kwietnia) oraz Odessę (od 1 maja). Debiutujący w Katowicach ukraiński przewoźnik SkyUp Airlines poleci do Kijowa-Boryspolu (inauguracja 29 maja).

Kierunki niemieckie Wizz Air to: Dortmund (trasa już dostępna) i Kolonia-Bonn (od 1 czerwca). Te same kierunki obsłuży Ryanair - rejsy do Dortmundu od 28 marca, a do Kolonii-Bonn od 1 maja. Jedno połączenie - do Frankfurtu (od 31 maja) - zaoferuje Lufthansa.

Do Norwergii Wizz Air poleci do Oslo-Torp (od 27 marca do 9 kwietnia, potem przerwa do 3 maja), Bergen (od 31 maja) i Stavanger (od 1 czerwca), a Ryanair do Oslo-Gardermoen (od 2 lipca).

Trzy trasy powiodą do Bułgarii: Burgas (od 28 maja) oraz Warnę (inauguracja 1 czerwca) obsłuży PLL LOT; do Burgas (od 25 czerwca) poleci także Wizz Air. Po dwie trasy będą dostępne na Cypr oraz do Szwecji. Loty do Larnaki (od 30 kwietnia) będzie wykonywał Wizz Air, a do Pafos (od 2 maja) - Ryanair. Wizz Air już obecnie lata do portu Sztokholm-Skavsta; do Malmo zacznie 1 czerwca.

Pojedyncze trasy Wizz Air do poszczególnych państw to: Eindhoven w Holandii (loty dostępne do 9 kwietnia, potem przerwa do 31 maja), Reykjavik na Islandii (od 2 kwietnia do 9 kwietnia, potem przerwa do 3 maja), Kutaisi w Gruzji (od 31 maja), Tel Awiw w Izraelu (od 1 czerwca), Malta (od 3 czerwca), Split w Chorwacji (od 26 czerwca), Podgorica w Czarnogórze (od 26 czerwca) oraz Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od 17 września). Jedno połączenie do Dublina w Irlandii obsłuży Ryanair od 1 maja. PLL LOT będą kontynuowały obsługę rejsów z Katowice Airport do Warszawy.

W ramach połączeń czarterowych biura podróży oferują z Katowic w letnim rozkładzie możliwość podróży 64 trasami do 19 państw.

Na kierunkach greckich biura oferują loty do: Aten, Chanii, Heraklionu, Kalamaty, Kawalii, Kefalonii, Korfu, Kosu, Mitylene, Patras, Prevezy, Rodos, Salonik, Samos, Santorini, Skiatosu oraz Zakintosu. Do Hiszpanii operatorzy zamierzają latać do: Barcelony, Fuerteventury, Gran Canarii, Ibizy, La Palmy, Lanzarote, Malagi, Minorki, Palma De Mallorca, Sevilli oraz Teneryfy.

Kierunki włoskie to: Alghero, Katania, Lamezia Terme, Olbia oraz Palermo. Ponadto biura będą obsługiwały loty do :Turcji (Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir), Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba), Tunezji (Djerba, Enfidha, Monastyr), na Cypr (Ercan, Larnaka, Pafos), do Bułgarii (Burgas, Warna), Chorwacji (Dubrownik, Split), Czarnogóry (Podgorica, Tivat), Dominikany (Puerto Plata, Punta Cana) oraz Portugalii (Faro, Madera).

Pojedyncze trasy czarterowe będą oferowane do: Albanii (Tirana), Kenii (Mombasa), Macedonii Północnej (Ohryda), Maroka (Agadir), Meksyku (Cancun), Tanzanii (Zanzibar) i na Wyspy Zielonego Przylądka (Amilcar Cabral).

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

